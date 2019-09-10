На рынок выходит дешевый седан Jetta VA3

Бренд Jetta создан концерном Volkswagen — под ним компания планирует продавать доступные версии уже известных моделей. Одной из них станет седан VA3, базирующийся на модернизированной версии платформы PQ25.
Виктор Васильев

Собственно говоря, бренд Jetta немцы специально придумали для рынка Китая. По мнению маркетологов, имя Jetta четко ассоциируется у китайцев с материнским брендом Volkswagen.

Пока за пределы Поднебесной машины с этим логотипом продавать не планируют, но кто знает, что будет в будущем. На развивающихся рынках спрос на дешевые автомобили растет, а поменять эмблему труда не составит. Поэтому можно предположить, что у Jetta VA3 есть шанс появиться в странах СНГ, а, может быть, и в России. Правда, под другим названием.

Итак, как мы уже писали, седан построен на платформе PQ25. На ней же базируется лифтбек Skoda Rapid. Та же эта «тележка» лежит в основе седана Volkswagen Polo, который продают в России. Судя по габаритам, седан Jetta VA3 не отличается от Volkswagen Jetta. Длина — 4501 мм, ширина — 1704 мм, высота — 1469 мм, колесная база — 2604 мм. То есть он крупнее «российского» Polo, габариты которого составляют 4390/1699/1467/ 2553 мм. Под капотом Jetta VA3 работает 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 112 л. с. С ним, на выбор, предлагают две коробки передач — пятиступенчатую «механику» или шестиступенчатый «автомат».

Для бренда Jetta, седан VA3 станет второй моделью в линейке. Первенец — кроссовер VS5 — дебютировал на мотор-шоу в Чэнду в этом году.

новинки рынка, новая модель, седан
10 сентября 2019
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