На рынок выходит дешевый седан Jetta VA3

Собственно говоря, бренд Jetta немцы специально придумали для рынка Китая. По мнению маркетологов, имя Jetta четко ассоциируется у китайцев с материнским брендом Volkswagen.

Пока за пределы Поднебесной машины с этим логотипом продавать не планируют, но кто знает, что будет в будущем. На развивающихся рынках спрос на дешевые автомобили растет, а поменять эмблему труда не составит. Поэтому можно предположить, что у Jetta VA3 есть шанс появиться в странах СНГ, а, может быть, и в России. Правда, под другим названием.

Итак, как мы уже писали, седан построен на платформе PQ25. На ней же базируется лифтбек Skoda Rapid. Та же эта «тележка» лежит в основе седана Volkswagen Polo, который продают в России. Судя по габаритам, седан Jetta VA3 не отличается от Volkswagen Jetta. Длина — 4501 мм, ширина — 1704 мм, высота — 1469 мм, колесная база — 2604 мм. То есть он крупнее «российского» Polo, габариты которого составляют 4390/1699/1467/ 2553 мм. Под капотом Jetta VA3 работает 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 112 л. с. С ним, на выбор, предлагают две коробки передач — пятиступенчатую «механику» или шестиступенчатый «автомат».

Для бренда Jetta, седан VA3 станет второй моделью в линейке. Первенец — кроссовер VS5 — дебютировал на мотор-шоу в Чэнду в этом году.