Volkswagen порвет рынок новым дешевым кроссовером Jetta VS5

Компания Volkswagen начала прием заказов на кроссовер Volkswagen Jetta VS5 еще в августе. А официальный старт продажам дали перед открытием автосалона в китайском Чэнду.
Виктор Васильев

Размеры новинки следующие: длина — 4419 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1616 мм, колесная база — 2630 мм. Иначе говоря, Jetta VS5 не что иное, как доработанный для рынка Китая кроссовер Tharu, который, по всей вероятности, приедет и в Россию.

Бюджетный автомобиль получил иную, нежели у Tharu решетку радиатора, бамперы, фары и фонари. Ну, а в салоне фирменный стиль Volkswagen менять не стали. В центре появился большой сенсорный экран и уже в базовой версии покупатель получает систему климат-контроля.

Под капотом Jetta VS5 работает наддувный мотор объемом 1,4 литра, мощностью 150 л. с. В паре с ним трудится 6-ступенчатый «автомат» производства Aisin. Полного привода не предусмотрено. Для Китая это только плюс, потому как версии 4x4 там не пользуются большим спросом.

новинки рынка, новая модель, дешевые машины, бюджетные авто, кроссоверы
6 сентября 2019
14