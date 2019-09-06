Volkswagen порвет рынок новым дешевым кроссовером Jetta VS5

Размеры новинки следующие: длина — 4419 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1616 мм, колесная база — 2630 мм. Иначе говоря, Jetta VS5 не что иное, как доработанный для рынка Китая кроссовер Tharu, который, по всей вероятности, приедет и в Россию.

Бюджетный автомобиль получил иную, нежели у Tharu решетку радиатора, бамперы, фары и фонари. Ну, а в салоне фирменный стиль Volkswagen менять не стали. В центре появился большой сенсорный экран и уже в базовой версии покупатель получает систему климат-контроля.

Под капотом Jetta VS5 работает наддувный мотор объемом 1,4 литра, мощностью 150 л. с. В паре с ним трудится 6-ступенчатый «автомат» производства Aisin. Полного привода не предусмотрено. Для Китая это только плюс, потому как версии 4x4 там не пользуются большим спросом.