Седан Mazda3 появится в России 1 октября

Седан, как и хетч, получил доработанную версию системы G-Vectoring Control, к названию которой добавили слово Plus. Суть ее работыв том, что электроника варьирует тягу двигателя в зависимости от быстроты и интенсивности поворота руля, скорости машины и действующих на нее ускорений. Таким образом, реакции автомобиля становятся более предсказуемыми и плавными.

Седан в базовой версии Active оснащен светодиодной оптикой, проекционным дисплеем, двухзонным климатом, круиз-контролем, а в центре передней панели размещен дисплей диагональю 8,8 дюймов. Мультимедиа поддерживает софт CarPlay и Android Auto.

Менеджмент российского представительства Mazda убежден, что у хетчбэка и седана совершенно разные покупатели.

– Если горячий хетчбэк адресован ценителям современного дизайна, то седан нацелен на любителей классических форм. По нашим расчетам, соотношение продаж хетчбэка и седана останется на прежнем уровне, и седан сохранит за собой 60% от всего объема продаж Mazda3, — комментирует выход новинки на рынок Андрей Глазков, директор по маркетингу Mazda Motor RUS.