Новая Mazda3 представлена в России официально

В отношении новой «матрешки» российское представительство марки решило перевернуть все вверх ногами. Раньше ведь Mazda3 ценили за острую управляемость и очень плотную, почти по спортивному настроенную подвеску. Нынче выбран слоган «тише, мягче, свободнее».

Не потому ли, что машина изменилась в техническом плане. Теперь сзади не многорычажка, а упругая балка. А на первичную комплектацию идут шины с более мягкой боковиной. Японцы обещают, что сделали это не ради экономии. «Трешка» так же азартно рулится, но при этом стала комфортнее. Проверить это не удалось, ведь презентация была статической. Поэтому пока поверим маздовцам на слово.