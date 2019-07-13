Новая Mazda3 представлена в России официально

Российское представительство Mazda озвучило цены и комплектации нового поколения Mazda3. Хетчбэк, впервые показанный на мотор-шоу в Лос-Анджелесе, уже можно заказать у российских дилеров марки. Седан ждем следом.
В отношении новой «матрешки» российское представительство марки решило перевернуть все вверх ногами. Раньше ведь Mazda3 ценили за острую управляемость и очень плотную, почти по спортивному настроенную подвеску. Нынче выбран слоган «тише, мягче, свободнее».
Не потому ли, что машина изменилась в техническом плане. Теперь сзади не многорычажка, а упругая балка. А на первичную комплектацию идут шины с более мягкой боковиной. Японцы обещают, что сделали это не ради экономии. «Трешка» так же азартно рулится, но при этом стала комфортнее. Проверить это не удалось, ведь презентация была статической. Поэтому пока поверим маздовцам на слово.
Хэтчбек получил доработанную версию G-Vectoring Control. К названию добавили знак +. Суть ее работы в том, что электроника варьирует тягу двигателя в зависимости от быстроты и интенсивности поворота руля, скорости машины и действующих на нее ускорений. Таким образом, реакции автомобиля становятся более предсказуемыми и плавными.
Так же модель впервые получила адаптивный круиз-контроль. Система не новая, однако без нее «трешка» бы проигрывала конкурентам. У хетча в достатке и различных систем безопасности: автоторможения с функцией распознавания пешеходов, автоматическое переключение дальнего света на ближний, предупреждение о выходе с полосы. Электронный глаз читает и дорожные знаки.
Гамма двигателей представлена двумя агрегатами семейства Skyactiv-G — 1,5-литровым в 120 л. с. и 2-литровым в 150 л. с. Базовая версия Drive с мотором 1,5 л и 6-ступенчатой механикой стоит 1 490 000 ₽ Здесь уже есть премиальная музыкальная система Bose с 8 динамиками, 7 подушек безопасности, светодиодные фары, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Оснащение Active идет уже с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цена стартует от 1 590 000 ₽ А с мотором 2 л — 1 687 000 ₽ Чтобы стать обладателем самой богатой версии Supreme, нужно отдать минимум 1 683 000 ₽