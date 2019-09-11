Британцы показали первые изображения нового Jaguar XJ

Фото: Jaguar Land Rover
Франкфуртский автосалон преподнес фанатам премиальной британской марки небольшой сюрприз. На презентации возрожденного внедорожника Land Rover Defender, ставшей чуть ли не главным событием выставки, были показаны первые изображения нового Jaguar XJ.
Светлана Ермолаева

Дабы сохранить интригу, представительский седан был показан не полностью: для затравки британцы продемонстрировали лишь фрагмент задней части автомобиля с крышкой багажника, эмблемой бренда и светодиодными фонарями, объединенными в единое целое.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», Jaguar XJ в текущей ипостаси покинул производственные линии. Но премиальную «четырехдверку» ждет преемник. Он будет полностью электрическим.

По предварительным данным, «зеленая» новинка, построенная, как и новый «Деф», на платформе MLA (Modular Longitudinal Architecture), вольется в продуктовую линейку автостроителя в конце 2020 года. Иные подробности о будущем XJ пока держатся в тайне.

Фото: Autocar

Стоит напомнить, что Jaguar XJ, дебютировавший 1968 году, пережил смену пяти поколений.

Кстати, продажи автомобиля пока продолжаются, в частности, и на российском рынке, где он предложен в стандартной и длиннобазной версиях с трехлитровым бензиновым V6 и нагнетателем мощностью 340 л. с. или с 300-сильным турбодизелем объемом 3 л.

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11 сентября 2019
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