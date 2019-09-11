Британцы показали первые изображения нового Jaguar XJ

Дабы сохранить интригу, представительский седан был показан не полностью: для затравки британцы продемонстрировали лишь фрагмент задней части автомобиля с крышкой багажника, эмблемой бренда и светодиодными фонарями, объединенными в единое целое.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», Jaguar XJ в текущей ипостаси покинул производственные линии. Но премиальную «четырехдверку» ждет преемник. Он будет полностью электрическим.

По предварительным данным, «зеленая» новинка, построенная, как и новый «Деф», на платформе MLA (Modular Longitudinal Architecture), вольется в продуктовую линейку автостроителя в конце 2020 года. Иные подробности о будущем XJ пока держатся в тайне.