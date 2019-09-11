Как зарегистрировать в ГИБДД автомобиль без VIN-номера

Каким бы ни был подержанный автомобиль прекрасным и замечательным на первый взгляд, насколько бы бодрое состояние его узлов и агрегатов не обнаружила СТО, ржавая или испорченная табличка с VIN-кодом, установленная заводом-изготовителем, ставит крест на его покупке. Увы и ах: зачастую такой автомобиль невозможно будет поставить на учет. Дальше — только копеечная продажа на разборку.

Согласно Правилам регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, ТС «не подлежит регистрации в Госавтоинспекции и не принимается к производству регистрационных действий, если обнаружены признаки скрытия, изменения, уничтожения маркировки, нанесенной на транспортные средства организациями-изготовителями, либо подделка представленных документов, регистрационных знаков, несоответствия транспортных средств и номерных агрегатов сведениям, указанным в представленных документах, или регистрационным данным, а также при наличии сведений о нахождении транспортных средств, номерных агрегатов в розыске или представленных документов в числе утраченных (похищенных)».

Иными словами, сотрудник может отказать вам в постановке на учет при малейшем подозрении в изменении-повреждении таблички. Он банально не будет брать на себя ответственность.