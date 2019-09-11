Как зарегистрировать в ГИБДД автомобиль без VIN-номера

Покупка подержанного авто — всегда лотерея. И чем он старше, тем больше рисков. Порой, проблемы начинаются уже на первых минутах владения — при постановке на учет. Что делать, если главный автомобильный номер не читается, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Каким бы ни был подержанный автомобиль прекрасным и замечательным на первый взгляд, насколько бы бодрое состояние его узлов и агрегатов не обнаружила СТО, ржавая или испорченная табличка с VIN-кодом, установленная заводом-изготовителем, ставит крест на его покупке. Увы и ах: зачастую такой автомобиль невозможно будет поставить на учет. Дальше — только копеечная продажа на разборку.
Согласно Правилам регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, ТС «не подлежит регистрации в Госавтоинспекции и не принимается к производству регистрационных действий, если обнаружены признаки скрытия, изменения, уничтожения маркировки, нанесенной на транспортные средства организациями-изготовителями, либо подделка представленных документов, регистрационных знаков, несоответствия транспортных средств и номерных агрегатов сведениям, указанным в представленных документах, или регистрационным данным, а также при наличии сведений о нахождении транспортных средств, номерных агрегатов в розыске или представленных документов в числе утраченных (похищенных)».
Иными словами, сотрудник может отказать вам в постановке на учет при малейшем подозрении в изменении-повреждении таблички. Он банально не будет брать на себя ответственность.
КАК СБЕРЕЧЬ ТАБЛИЧКУ С VIN?
А поводов к сомнению будет множество: за пять-шесть лет городской эксплуатации вин-код покрывается ржавчиной и отложениями, сжигается солями и реагентами, истирается пескоструем. Зачем инспектору разбираться? Проще отправить на экспертизу, где за 12 000 — 15 000 рублей этим вопросом займется профессионал.
Помимо непредвиденных расходов, в ПТС появится вклейка, а в СТС — соответствующая запись, которые в тандеме значительно снизят цену на последующей перепродаже. Это в лучшем случае. В худшем — на автомобиль наложат арест, снять который будет уже почти невозможно. А в случае со старым автомобилем — финансово нецелесообразно.
Опытный владелец по выезду из первого в истории машины МОТОТРЭР заклеит табличку специальной пастой, которая сбережет номер, даже если он находится на раме. При необходимости «жвачку» можно легко снять, а драгоценная табличка сохранится буквально «на века». Краска слезет, железо сгниет, а цифры будут «как с завода». Увы, так поступают единицы. Хотя подобная предосторожность и говорит о внимательном и бережном отношении к авто.
Во-первых, узнать о такой неприятности желательно заранее, а не при постановке на учет-регистрации. Тогда и только тогда можно предпринять меры и «проползти» под зорким взором сотрудника инспекции. Во-вторых, не стоит применять сильные растворы и растворители, удалители ржавчины и прочую агрессивную химию. Это вызовет еще больше вопросов на осмотре. Сотрем грязь тряпкой, промоем табличку водой, а если уж осталась ржавчина — обработаем номер ортофосфорной кислотой.
Где ее взять? Да в любом продуктовом магазине — баночка Coca-cola предоставит нужный для безболезненного снятия ржи раствор. Для усиления эффекта можно сделать компресс: пропитаем легендарной газировкой ветошь и оставим «отмокать» на час-другой. Результат будет поразительный.
Табличку нельзя тереть и скрести, ковырять отверткой и отмывать растворителем — сотрудники автоинспекции «развернут» и отправят на экспертизу. Произведя все вышеописанные процедуры, сфотографируйте табличку. Если все буквы «читаются» — вам дадут зеленый свет. Если нет — отправят к экспертам. Выбрать можно как «выездного мастера», так и самостоятельную доставку ТС в лабораторию, что обойдется несколько дешевле.
Главное — выбрать контору, которая имеет лицензию. Все мероприятие по экспертизе VIN-кода занимает не более трех-четырех дней и обойдется не дороже 20 тысяч рублей. В результате на руках у «жаждущего» должен оказаться документ, подтверждающий полное соответствие номера на автомобиле и цифр в документах.