Rolls-Royce представил спецверсию Wraith специально для Москвы

Автомобили лимитированной серии представлены в трех пестрых цветах: ярко-зеленом Brennen Green, насыщенном оранжевом Orande Metallic и пурпурном Twillight Purple. Все оттенки сочетаются с черными элементами Diamond Black.

Как признался дизайнер направления персонализации Bespoke Мэтт Дэнтон, новинки, отличающиеся особо роскошью в оформлении, созданы под вдохновением яркой палитры, харакетрной для ночной Москвы.

Каждая из трех машин обойдется ценителю красоты в 35 000 000 рублей. Rolls-Royce Wraith заряжен бензиновым мотором V12 объемом 6,6 литра мощностью 624 л. с., который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Его максимальная скорость составляет 250 км в час, а разгон до «сотни» занимает 4,6 секунды.