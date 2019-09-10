В России стартовали продажи обновленного и подорожавшего Lexus RX

Рестайлинговый Lexus RX в стартовой комплектации щеголяет полностью светодиодной оптикой, самозатемняющимися боковыми зеркалами с интегрированными «поворотниками» и системой бесключевого доступа.

Кроме того, кроссовер оснащен круиз-контролем, парктрониками спереди и сзади, датчиками дождя и света, а также штатным ионизатором воздуха, рулевым колесом с обогревом в кожаной оплетке.

Стоит отметить, что RX по умолчанию укомплектован десятью подушками безопасности, активными подголовниками и креплениями для детских кресел ISOFIX. Имеется и модернизированная мультимедийная система, поддерживающая интерфейсы Apple Carplay и Android Auto, с дополнительными USB-портами, беспроводным соединением со смартфоном и беспроводной же зарядкой для гаджетов.