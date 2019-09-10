В России стартовали продажи обновленного и подорожавшего Lexus RX

В российских шоу-румах стартовал прием заказов на обновленный кроссовер Lexus RX. Посвежевший премиальный «паркетник», предложенный в пяти модификациях, получил новый комплекс систем безопасности, усовершенствованную подвеску и, как водится, подорожал.
Рестайлинговый Lexus RX в стартовой комплектации щеголяет полностью светодиодной оптикой, самозатемняющимися боковыми зеркалами с интегрированными «поворотниками» и системой бесключевого доступа.
Кроме того, кроссовер оснащен круиз-контролем, парктрониками спереди и сзади, датчиками дождя и света, а также штатным ионизатором воздуха, рулевым колесом с обогревом в кожаной оплетке.
Стоит отметить, что RX по умолчанию укомплектован десятью подушками безопасности, активными подголовниками и креплениями для детских кресел ISOFIX. Имеется и модернизированная мультимедийная система, поддерживающая интерфейсы Apple Carplay и Android Auto, с дополнительными USB-портами, беспроводным соединением со смартфоном и беспроводной же зарядкой для гаджетов.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», после обновления Lexus RX обзавелся перелицованной решеткой радиатора, иными бамперами и современным освещением. Инженеры доработали подвеску «паркетника», установили новые амортизаторы и усовершенствованную тормозную систему, а также увеличили жесткость кузова.
В списке основных систем активной безопасности: функции предотвращения столкновений и автоматического торможения, индикатор распознавания пешеходов и велосипедистов. Есть помощник, удерживающий авто в полосе движения, и ассистент, считывающий дорожные знаки.
Обновленная модель предложена в версиях: 300 с передним и полным приводом, 350 с распределением тяги на обе оси, длиннобазной 350L и гибридной 450h AWD. Ценник стартует от 3 389 000 рублей. Добавим, что дорестайлинговое авто оценивается в 3 011 000.