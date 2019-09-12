Chery Tiggo 2 назвали лучшим субкомпактным кроссовером по версии J. D. Power

Чуть хуже, но тоже вполне достойно выступили в этом рейтинге и другие модели бренда: Tiggo 4 и Tiggo 8 обосновались в своих сегментах на 4-м месте. В их номинациях лидерами стали Toyota C-HR и Volkswagen Tharu (компактный кроссовер, продажи которого в РФ начнутся в следующем году) соответственно. Кстати сказать, «четверка» уже поступила в продажу в России, а «восьмерка» приедет к нам в 2020-м.

Напомним, что это аналитики J. D. Power в рамках этого проекта оценивают новые автомобилей в двух категориях: с точки зрения дизанерских проблем (экстерьер, интерьер, эргономика) и надежности основных узлов, агрегатов и систем. Всего же в исследовании приняли участие 266 моделей 67-и европейских, американских, японских и китайских брендов, представленных в КНР.