ТОП-5 самых дешевых китайских автомобилей в России

При общей стагнации российского авторынка, продажи китайских машин продолжают расти. Так, с января по август ребята из Поднебесной реализовали в нашей стране 22 545 машин, что на 2% больше прошлогодних показателей.
И, судя по всему, наших соотечественников привлекает в первую очередь прайс и возможность недорого купить кроссовер иностранного бренда. Встречайте: ТОП-5 «поднебесных» моделей с ценой до 800 000 рублей.
Chery Tiggo 2
Самый гуманный ценник висит под кроссовером Chery Tiggo 2. Компактный «паркетник», впервые появившийся у отечественных дилеров весной 2017 года, в базовой комплектации оценивается в 673 000 рублей. За эти деньги покупатель получает переднеприводное авто с 1,5-литровым мотором мощностью 106 л. с., агрегатированным с механикой. Привод — передний, без вариантов.
Стоит сказать, что слова «пустой, как барабан» не сильно подходят этому «паркетнику» в младшей комплектации. Все-таки в списке оснащения есть и боковые зеркала с интегрированными «поворотниками», и рейлинги на крыше. Салонная отделка — комбинированная с так называемыми кожаными вставками. Имеется и самый простенький аудиопроигрыватель с CD-плеером и двумя динамиками.
Lifan X50
Чуть дороже обойдется другой маленький кроссовер — Lifan X50. Автомобиль «влился» в российскую продуктовую линейку в 2015. И с тех пор в нем мало что поменялось. На вооружении авто по-прежнему безальтернативный 103-сильный бензиновый мотор объемом 1,5 л, потребляющий… Аи-95. Движок работает либо с пятиступенчатой «механикой», либо с вариатором. Полного привода не предусмотрено.
Покупка X50 в стартовом варианте «съест» из бюджета 689 900 рублей. Здесь тоже имеются рейлинги, обивка из кожзама и зеркала заднего вида с электрорегулировкой. Кроме того, не придется доплачивать за кондиционер, центральный подлокотник, а аудиосистема предложена сразу с четырьмя динамиками.
Тройку лидеров замыкает седан Lifan Solano II. «Четырехдверка» предложена с двумя моторами: 1,5-литровым с отдачей в 100 «лошадей», агрегатированным с МКП о пяти скоростях, и движком на 125 л. с. объемом 1,8 л. Последний сочетается как с «механикой», так и с бесступенчатой коробкой передач.
Чем седан в начальной комплектации порадует покупателя? Во-первых, ценой — 709 900 рублей за авто 2018 года сборки, а также светодиодной оптикой, отдельной подсветкой для первого и второго рядов сидений, подогревом водительского и кресла для переднего пассажира, «музыкой» с шестью динамиками и сервоприводом крышки багажника с кнопками в салоне и на брелоке.
Geely Emgrand 7
Четвертой строкой в чарте «бюджетников» из Поднебесной идет Geely Emgrand 7 — еще один седан. Он приводится в движение 103-сильной «четверкой» на 1,5 л, агрегатированный с механической коробкой передач. Есть в моторной линейке движок и помощнее, развивающий до 133 сил. Прайс начинается от 750 990 рублей.
По умолчанию авто оснащается задними парктрониками, датчиками износа тормозных колодок, функцией контроля давления в шинах, а также функцией предупреждения о забытом ключе и системой помощи трогании на подъеме. Кроме того, у Emgrand 7 есть центральный подлокотник сзади и система бесключевого доступа.
Замыкает ТОП-5 самых дешевых «китайцев» Lifan X60 — компактный и переднеприводный, как, собственно, и все вышеперчисленные модели. Под капотом — 1,8-литровый бензиновый агрегат, выдающий до 128 «лошадок» в сочетании с все теми же пятискоростной «механикой» или вариатором. Прайс стартует от 769 900 рублей.
В базовом варианте авто порадует центральными подлокотниками спереди и сзади, а также лючком бензобака, открывающимся нажатием кнопки из салона, так что не придется пачкать руки после поездки на дачу в дождливый уикенд. Основное его преимущество перед Lifan X50 — габариты. Последний короче на 305 мм и уже на 68 мм.