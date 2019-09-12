ТОП-5 самых дешевых китайских автомобилей в России

И, судя по всему, наших соотечественников привлекает в первую очередь прайс и возможность недорого купить кроссовер иностранного бренда. Встречайте: ТОП-5 «поднебесных» моделей с ценой до 800 000 рублей.

Chery Tiggo 2

Самый гуманный ценник висит под кроссовером Chery Tiggo 2. Компактный «паркетник», впервые появившийся у отечественных дилеров весной 2017 года, в базовой комплектации оценивается в 673 000 рублей. За эти деньги покупатель получает переднеприводное авто с 1,5-литровым мотором мощностью 106 л. с., агрегатированным с механикой. Привод — передний, без вариантов.

Стоит сказать, что слова «пустой, как барабан» не сильно подходят этому «паркетнику» в младшей комплектации. Все-таки в списке оснащения есть и боковые зеркала с интегрированными «поворотниками», и рейлинги на крыше. Салонная отделка — комбинированная с так называемыми кожаными вставками. Имеется и самый простенький аудиопроигрыватель с CD-плеером и двумя динамиками.