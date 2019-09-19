Онлайн-провал: ТОП-10 самых невостребованных в России автомобилей

Аналитики autospot.ru, одного из крупнейших в стране автомобильных онлайн-агрегаторов, составили ТОП-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет. Несмотря на наличие этих автомобилей у дилеров, большинство из них так и не нашли ни одного покупателя с начала года. При этом, что характерно, среди непопулярных у россиян моделей оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили, которые объединило одно обстоятельство — неликвидность на вторичном рынке.

Иначе говоря, все перечисленные ниже марки из списка можно записать в редкие, — считают авторы исследования. По этой причине продать их впоследствии на вторичном рынке будет сложнее, чем, скажем, KIA Mercedes или Toyota. У китайских марок все еще не самая лучшая репутация, несмотря на отмеченный J. D. Power рост уровня надежности машин Chery. За Jeep, пусть и очень быстрый, люди, кроме ценителей, не готовы много платить. Пикапы у нас не популярны То же самое можно сказать про минивены. Седан Cadillac CT6 и кросс-лимузин ESV — отличные автомобили, но у них нет целевой аудитории в нашей стране.