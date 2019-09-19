Онлайн-провал: ТОП-10 самых невостребованных в России автомобилей

Интернет-торговля новыми автомобилями в нашей стране большого распространения не имеет — пока это больше имиджевая игрушка автостроителей. Тем не менее, в нее играет и потребитель. Так, за восемь месяцев этого года через площадку только одного онлайн-агрегатора было реализовано свыше 10 000 автомобилей — плюс 52% к аналогичному периоду 2018-го. Но при все при том, даже по этим локальным продажам можно судить о том, каки авто вообще не пользуются спросом в России.
Аналитики autospot.ru, одного из крупнейших в стране автомобильных онлайн-агрегаторов, составили ТОП-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет. Несмотря на наличие этих автомобилей у дилеров, большинство из них так и не нашли ни одного покупателя с начала года. При этом, что характерно, среди непопулярных у россиян моделей оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили, которые объединило одно обстоятельство — неликвидность на вторичном рынке.
Иначе говоря, все перечисленные ниже марки из списка можно записать в редкие, — считают авторы исследования. По этой причине продать их впоследствии на вторичном рынке будет сложнее, чем, скажем, KIA Mercedes или Toyota. У китайских марок все еще не самая лучшая репутация, несмотря на отмеченный J. D. Power рост уровня надежности машин Chery. За Jeep, пусть и очень быстрый, люди, кроме ценителей, не готовы много платить. Пикапы у нас не популярны То же самое можно сказать про минивены. Седан Cadillac CT6 и кросс-лимузин ESV — отличные автомобили, но у них нет целевой аудитории в нашей стране.
Cadillac CT6
Этот американский седан стоит более 5 млн. рублей. И это дорого. По уровню оснащения и степени комфорта CT6 уступает и Mercedes-Benz S-класса, и Audi A8. При этом базовые Е-класс и А6 обойдутся в два раза дешевле.
Модель не спасают даже яркая внешность и аудиосистема с 34 динамиками. Те, кто хочет именно Cadillac, предпочитают Escalade за его универсальность.
Chrysler Pacifica
Для многих станет сюрпризом, что в России все еще можно купить новый Chrysler. Мы забыли эту марку, но все понимают, что минивэн Pacifica с пробегом очень много теряет в цене и при этом все равно будет долго продаваться.
Не добавляет автомобилю привлекательности и куцая сеть официальных техцентров.
Jeep Grand Cherokee SRT
Этот автомобиль «для тех, кто понимает». Стоимость более 5,5 млн. рублей за Jeep — для российского автолюбителя, предпочитающего немецкие или корейские машины, высока. Большинство желающих купить очень быстрый SUV выбирают премиальные марки, а если «понимающим» не хватает денег, то они ищут SRT предыдущих поколений на вторичном рынке.
Короче говоря, как и с перечисленными выше «героями» — и тут ни одного покупателя в онлайне.
Cadillac Escalade ESV
Длиннобазный кросс-лимузин Cadillac Escalade ESV был продан посредством Сети в количестве двух штук, благодаря чему занял «почетное» десятое место в списке. Но этому самому длинному на нашем рынке SUV покупатели предпочитают традиционные представительские седаны.
«Короткому» же Escalade, лидеру продаж марки Cadillac, ESV проигрывает не только тем, что существенно дороже, но и тем, что за рулем «длинного» его владелец выглядит наемным шофером.
Infiniti QX30
В классе премиальных компакт-кроссоверов выбирают по родословной, то есть смотрят на марку. Зачем покупать QX30, если можно взять его более удачливого конкурента Mercedes-Benz GLA? Автомобили построены под одного и того же потребителя, но Mercedes-Benz престижнее и ликвиднее.
Одним словом, Infiniti лучше чувствует себя в классе более крупных кроссоверов, с которыми и пришла на наш рынок изначально.
FIAT Fullback
Клон Mitsubishi L200, стал, вполне возможно, еще одним открытием для многих российских автолюбителей, неожиданно узнавших, что у FIAT есть пикапы (а они есть). Вот только этот кузов в нашей стране далеко не самый популярный, как и марка, что в сумме дает 0 интернет-продаж.
MADE IN CHINA
Остальные аутсайдеры — автомобили китайского производства: кроссоверы Lifan Myway и Geely Emgrand X7, а также седан Geely Emgrand 7 и кроссовер Chery Tiggo 4 предыдущей генерации, хотя две последние модели все-таки смогли найти по одному онлайн-покупателю.
– При выборе машины российский покупатель непременно выясняет, насколько легко будет продать ее впоследствии. Автоиндустрия достигла такой степени унификации моделей одного класса и уровня, что найти различия становится очень сложно: схожие моторы и одинаковые опции заставляют выбирать по трем критериям — надежность, стоимость содержания и последующая ликвидность. При этом последний критерий из-за огромного количества вариантов — от «никак не продать» до «с руками оторвут» — становится все более значимым', — объясняет ситуацию генеральный директор autospot.ru Дмитрий Андреев.