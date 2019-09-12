Первый тест-драйв нового Chery Tiggo 4: китайский умник

Smart, если кто не в курсе, в переводе с английского — умный. Но не погорячились ли китайцы, награждая этим «титулом» свое детище? Ведь стильный экстерьер с четко выверенными пропорциями «телосложения» машины, «одетой» если и не от кутюр, то, как минимум, в «костюм» от продвинутых дизайнеров, реализовавших все актуальные тренды автомобильной моды, еще не свидетельствуют об активной и плодотворной работе «головного мозга» транспортного средства.
Ведь все мы помним, что первый в истории кроссоверостроения «смарт» под именем Ford Kuga на самом деле особым умищем не блистал, хвастая только интеллектуальной возможностью открытия.закрытия багажника с ноги, да самопарковщиком. Да и то первая функция срабатывала не у всех его владельцев и не всегда. У Tiggo 4, кстати сказать, нет ни того, ни другого. Так чем же тогда жив «умник» из КНР?