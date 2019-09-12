Первый тест-драйв нового Chery Tiggo 4: китайский умник

Фото Chery
Он, безусловно, хорош внешне, этот новый игрок российского рынка в сегменте столь популярных у нас бюджетных паркетников. Да и внутренний мир автомобиля не разочаровывает И даже цена этого SUV, пусть и несколько завышенная для авто made in China, не расстраивает, учитывая его способности, умения и уровень предоставляемого комфорта. Короче говоря, знакомьтесь — портал «АвтоВзгляд» представляет первый тест-драйв новейшего смарт-кроссовера Chery Tiggo 4.
Ефим Розкин

Smart, если кто не в курсе, в переводе с английского — умный. Но не погорячились ли китайцы, награждая этим «титулом» свое детище? Ведь стильный экстерьер с четко выверенными пропорциями «телосложения» машины, «одетой» если и не от кутюр, то, как минимум, в «костюм» от продвинутых дизайнеров, реализовавших все актуальные тренды автомобильной моды, еще не свидетельствуют об активной и плодотворной работе «головного мозга» транспортного средства.

Ведь все мы помним, что первый в истории кроссоверостроения «смарт» под именем Ford Kuga на самом деле особым умищем не блистал, хвастая только интеллектуальной возможностью открытия.закрытия багажника с ноги, да самопарковщиком. Да и то первая функция срабатывала не у всех его владельцев и не всегда. У Tiggo 4, кстати сказать, нет ни того, ни другого. Так чем же тогда жив «умник» из КНР?

Ну, начнем с того, что «серое вещество» машины позволяет управлять большим 9-дюймовым тачскриновым экраном мультимедийки жестами — переключать аудиофайлы и радиостанции, регулировать громкость, управлять климатом в салоне. Правда, не всегда корректно выходит, да и не скажу, что «распальцовка» облегчает процесс взаимодействия водителя с мультимедиа, но — очень прикольно. Если же по-старинке тыкать в экран пальцами — отклики следуют мгновенно. И еще очень понравилась возможность индивидуализации салонного пространства — фоновой рисунок рабочего стола экрана легко оформляется по вкусу владельца, как на персональном компьютере.

Из других смарт-функций авто можно отметить ключ-браслет, заменивший привычный брелок дистанционного управления доступом к автомобилю. Надетый на руку, он выглядит модным аксессуаром, легко синхронизируется с телефоном, а заодно измеряет пульс хозяина. Столь же прикольно, хотя не совсем понятно — зачем нужно, если учесть, что «китаец» и без него предоставляет продвинутому пользователю бесключевой доступ в автомобиль и бесключевой же — с кнопки — запуск двигателя.

Безусловно, здесь имеется и фирменная система, коннектирующая машину со смартфоном владельца любой операционной системы и дублирующая его «показания» на свой дисплей. Кстати, в отличие от других моделей марки, представленных на нашем рынке, она очень легко и без косяков заводит дружбу с «айфонами». Да и вообще надо отметить, что практически все использованные в авто инновационные решения функционируют в целом отменно. Но достаточно ли автомобилю всего перечисленного, чтобы считаться умным — решать вам.

Хотя, конечно, коэффициент IQ тут явно не будет максимальным если учесть, что китайская «четверка» не умеет контролировать дистанцию до впереди идущего т/с, удерживаться в полосе, ограничивать скорость (хотя и предупреждает о ее превышении), а круиз-контроль здесь ни разу не адаптивный.

Впрочем, для бюджетного авто, чей прайс стартует с отметки в 899 900 рублей, отсутствие этих опций, присущих авто, играющих в среднем ценовом сегменте и выше, нельзя считать даже маленьким упущением. Да и цена максимальной комплектации Cosmo примерно в 1 199 900 «деревянных» — а решившись на покупку Chery Tiggo 4 стоит, на взгляд экспертов портала «АвтоВзгляд», брать именно ее — не выглядит вызывающе.

Ведь по всем остальным характеристикам китайский переднеприводный SUV может поспорить не только с совсем бюджетным и куда скуднее оснащенным LADA XRAY (от ₽638 910), но и с более дорогим уже в младших версиях Hyundai Creta (от ₽957 000), предлагающим за эти деньги фактически те же «плюшки», что и китайская новинка рынка. Включая и силовую линейку…

До последнего момента «четверка» предлагалась в России с 2-литровым атмосферником мощностью 122 л. с., агрегатированным в первой комплектации «Чери Тигго 4» с 5-ступенчатой МКП, а в двух старших — с 7-скоростным бесступенчатым вариатором. И надо сказать, что этот мотор все-таки слабоват для полуторатонной машины.

В общем, оставалось только удивляться, почему кроссовер не вооружили, как минимум, схожим движком, но о 136 «лошадях» от Tiggo 5, а как максимум — 1,5-литровым 152-сильным турбированным агрегатом, которым вооружен его старший брат Tiggo 7? Но буквально на днях китайцы исправили свой просчет (или это был такой маркетинговый ход?), и теперь Tiggo 4 можно взять не просто с последним, но работающим в паре не с CVT, а с 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями! И сразу скажем, поведение машины с этим двигателем, хотя и подзадушенным из «налоговых» соображений до 147 л. с., меняется кардинально. Но обо всем по-порядку.

Итак, пушечной динамики от компактного SUV с двуммя литрами под капотом ожидать не стоит. Тем не менее, в городском трафике Tiggo 4 держится более чем уверенно, если, конечно, не участвовать в светофорных гонках. А вот на трассе мощности для динамичных маневров, не говоря уж об обгоне колонны большегрузов, явно не хватает.

Точнее говоря, активно работая «ручкой», «тигренка» можно заставить «почти выстрелить», а вот на версиях с CVT лучше поосторожничать. При этом не сказать, что вариатор сильно подтупливает (кстати, работает он очень плавно, без рывков), но передачи, тем не менее, перещелкивает неспешно, подстраиваясь под задушенный движок. Впрочем, в спортивном режиме этот тандем все-таки можно оживить.

Хотя, как обычно, у любой медали есть две стороны: в нашем случае неторопливость — и даже вальяжность, но об этом чуть позже — авто оборачивается весьма умеренным аппетитом: на трассе Tiggo 4 почти укладывается в заявленные производителем 6,5 л/100 км, а в смешанном цикле не выбивается за 9 литров на «сотню». И, как уже было сказано, лишенный драйверских амбиций, компенсирует это комфортностью перемещения в пространстве. А вот с 1,5-литровой «турбиной» на «роботе» поведение «китайца» меняется кардинально.

От задумчивости акселератора не остается и следа, как и от неспешности вариатора. Мотор активно подхватывает уже на низах, роботизированная коробка передач не отстает — и вот уже колонна унылых большегрузов остается позади, не вызвав и секундного страха не успеть совершить маневр безопасно (до 100 км/ч автомобиль разгоняется менее, чем за 10 секунд). Очень понравилось, повторюсь, что задора этому тандему двигатель/сцепление хватает во всех диапазонах движения.

Традиционные «подвесочные» решения (McPherson — спереди, многорычажка — сзади), используемые здесь, очень неплохо адаптированы китайскими инженерами для своего детища. Автомобиль глотает и разбитый асфальт, и ухабистую грунтовку не то, что без пробоев — вообще без намека на дискомфорт для седоков, правда, крены в виражах еще ощутимы. Тем не менее похоже, что ребята из Chery потихоньку начинают справляться с извечной всекитайской проблемой настроек систем, узлов и агрегатов своих автомобилей.

И хотя путь им предстоит еще долгий (Tiggo 4, скажем, пока не может похвастать отточенной работой рулевого управления, хотя «баранку» ни пустой, ни ватной назвать уже нельзя, но ответных реакций хотелось бы побольше), автолюбители, решившиеся на покупку авто из КНР, разочарованы не будут. Особенно, повторимся, если предпочтут комплектацию этого SUV с турбированным мотором.

Впрочем, и начальная Start довольно неплохо оснащена: по крайней мере, все электронные помощники водителя типа антиблокировочной, противобуксовочной систем, а так же систем курсовой устойчивости, помощи при экстренном торможении, подъеме/спуске с горы и ряда других, включая датчики парковки и контроля давления в шинах, здесь имеются. И заметим, возвращаясь к настройкам, неплохо справляются со своими задачами. Например, тормозам — в отличие от жен — тут можно верить; а о подруливаниях и на прямиках, и на серпантинах — почти забыть.

Но вот регулировка положений водительского кресла — механическая; а пятые точки имеют возможность греть только передние седоки. Немаловажен и тот факт, что покупая дешевую комплектацию, потенциальный клиент не может рассчитывать на весьма приличные скидки — до 100 000 рублей, между прочим — по предлагаемым брендом кредитным программам и трейд-ин.

А вот комплектации Techno и Cosmo заслуживает самого уважительного отношения. Ведь кроме упомянутых смарт-технологий, они максимально адаптирована к сложным российским условиям эксплуатации, предлагая владельцу полный «зимний» пакет с обогревом всех сидений, «баранки», лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Плюс кожаную отделку сидений и электрорегулировки водительского кресла (камера заднего вида появляется уже в средней Comfort за 1 029 900 ₽). Минусы же всех комплектаций — отсутствие регулировки «штурвала» по вылету (только вверх-вниз) и традиционно для китайских авто коротковатая сидушка «рулевого» с явно недостаточной боковой поддержкой.

…В целом же, новый Chery Tiggo 4 со своим модным экстерьером, стильным интерьером с вменяемыми материалами отделки, адекватным клиренсом в 190 мм и вместительным багажником (емкость — от 340 до 1100 литров) заслуживает самого пристального внимания не отмеченных в списке Forbes россиян.

Не уступая, а в чем-то даже превосходя в оснащении популярные корейские аналоги, машина по соотношению цена/качества может считаться оптимальным вариантом и для начинающих водителей, и для обремененных семейными ценностями глав семейств, даже если в этой роли выступают представители слабой половины человечества. Хотя сам производитель ориентируется в первую очередь на молодых людей до 35-и, «не представляющих себе жизнь без взаимодействия с персональными устройствами и предпочитающих активный образ жизни».

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18 сентября 2019
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