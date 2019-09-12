Первый тест-драйв нового Chery Tiggo 4: китайский умник

До последнего момента «четверка» предлагалась в России с 2-литровым атмосферником мощностью 122 л. с., агрегатированным в первой комплектации «Чери Тигго 4» с 5-ступенчатой МКП, а в двух старших — с 7-скоростным бесступенчатым вариатором. И надо сказать, что этот мотор все-таки слабоват для полуторатонной машины.

В общем, оставалось только удивляться, почему кроссовер не вооружили, как минимум, схожим движком, но о 136 «лошадях» от Tiggo 5, а как максимум — 1,5-литровым 152-сильным турбированным агрегатом, которым вооружен его старший брат Tiggo 7? Но буквально на днях китайцы исправили свой просчет (или это был такой маркетинговый ход?), и теперь Tiggo 4 можно взять не просто с последним, но работающим в паре не с CVT, а с 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями! И сразу скажем, поведение машины с этим двигателем, хотя и подзадушенным из «налоговых» соображений до 147 л. с., меняется кардинально. Но обо всем по-порядку.

Итак, пушечной динамики от компактного SUV с двуммя литрами под капотом ожидать не стоит. Тем не менее, в городском трафике Tiggo 4 держится более чем уверенно, если, конечно, не участвовать в светофорных гонках. А вот на трассе мощности для динамичных маневров, не говоря уж об обгоне колонны большегрузов, явно не хватает.

Точнее говоря, активно работая «ручкой», «тигренка» можно заставить «почти выстрелить», а вот на версиях с CVT лучше поосторожничать. При этом не сказать, что вариатор сильно подтупливает (кстати, работает он очень плавно, без рывков), но передачи, тем не менее, перещелкивает неспешно, подстраиваясь под задушенный движок. Впрочем, в спортивном режиме этот тандем все-таки можно оживить.