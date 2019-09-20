В России срочно отзываются кроссоверы Mazda

Речь идет о кроссоверах, реализованных c ноября 2017 года по апрель 2018 года. В машинах нельзя исключать возникновения целого ряда неисправностей в бортовой электропроводке, которые могут привести к сбоям в работе сразу нескольких функций: системы подушек безопасности переднего пассажира, запуска двигателя, указателей поворота, а также неполадок в виде некорректных сигналов о тех или иных дефектах на панели приборов.

Официальные представители «Мазда Мотор РУС» проинформируют владельцев указанных автомобилей, о необходимости предоставить их к ближайшему дилеру для проведения восстановительных работ.

На неисправных Mazda CX-9 выполнят необходимый ремонт для устранения обнаруженных дефектов. Все работы для владельцев будут осуществляться бесплатно.