Почему на машины больше не ставят телескопические антенны

Телескопические антенны в мировом автопроме стали использовать с середины прошлого века. Поначалу их приходилось вытягивать вручную, а позже они стали выдвигаться с помощью электромотора при запуске двигателя. Чаще всего высота таких «удочек» не превышала одного метра, но встречались и более длинные экземпляры.
В старые времена на некоторых наших машинах возле передней стойки лобового стекла устанавливался огромный тонкий металлический «ус» размером 2,7 метра. Он склонялся в форме дуги к заднему стеклу, где надежно закреплялся, чтобы не поранить окружающих. Такая конструкция нужна была для коммуникации в, так называемом, «гражданском диапазоне» «CB» 27 МГц, длина волны которого равнялась 11 метрам. Величина 2,7 метра, составляющая четверть от этого параметра, была оптимальной для радиосвязи. Такие антенны применялись обычно в машинах спецслужб, а позже они стали появляться у таксистов или дальнобойщиков.