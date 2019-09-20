Почему на машины больше не ставят телескопические антенны

В восьмидесятых годах в автомобилях стали использовать активные антенны, закрепленные к зеркалу заднего вида. А в девяностых в моду вошли штыревые устройства, которые присоединялись к кузову с помощью присосок или магнитов.

Современные антенны монтируются в изящный «плавник» на крыше, либо интегрированы в диэлектрические стекла в виде тонких металлических нитей. Сейчас мировой автопром широко использует, как активные антенны с встроенными усилителями, так и простые пассивные устройства. Первые способны не только усиливать получаемый сигнал, но и очищать его от помех, шумов и отраженных волн, источниками которых могут быть самые неожиданные предметы, в том числе и двигатель самого автомобиля. Для этого в усилители интегрированы специальные радиочастотные фильтры, отсеивающие ненужные компоненты входных сигналов.

Антенны могут устанавливаться внутри салона автомобиля, либо на кузове, но где бы они не крепились, их функции уже не ограничиваются приемом одних только радиоволн. Сейчас устройства в авто ловят массу других сигналов — например, телевидение, GPS, мобильную связь, интернет и так далее. Каждый из типов антенн имеет свою полосу приема.

Для качества связи специалисты не рекомендуют приобретать универсальные устройства, которые способны принимать сразу несколько типов сигналов. Предпочтительнее устанавливать две специальные антенны, чем одну «всеядную», тем более, что современный рынок предлагает самые разнообразные варианты таких аксессуаров.