Кроссоверы в России активно покупают, несмотря на кризис

По данным «Автостат», продажи новых легковых автомобилей в последнем месяце лета составили 134 500 штук, что на 2% ниже по сравнению с августом прошлого года. Мизерный рост в 1,6% показал только сегмент SUV. Лидер тут неизменный — Hyundai Creta. В августе хозяев нашли 5 522 автомобиля. На втором месте тоже «кореец» — KIA Sportage с результатом 3 850 машин. Замыкает тройку Volkswagen Tiguan. Обладателями «немца» стали 3 134 человек.

Напомним, что сегмент SUV — крупнейший на нашем рынке. На его долю приходится 46,2% всех продаж.

На втором месте B сегмент с долей 36,4%. В него входят популярные седаны, такие как LADA Granta, Vesta и KIA Rio. И хоть продажи «Гранты» в авгуcте буквально взлетели на 59,5% (11 132 шт.) в целом по классу результат нулевой. Эксперты зафиксировали снижение продаж на 0,1%.

Как видите, эти два сегмента и есть весь наш с вами авторынок. На них приходится 80% продаж.

А самое большое падение испытал сегмент C. Он сократился на 28,8%. Напомним, что в этом сегменте играют такие автомобили как, скажем, Skoda Oсtavia и KIA Ceed.