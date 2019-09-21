Уже и не ждали: в Россию вернулись три бюджетные модели узбекской марки Ravon

Фото: АвтоВзгляд
Узбекский бренд Ravon снова будет присутствовать на российском рынке. Об этом представители компании официально заявили в минувшую пятницу. К нам возвращаются модели Ravon R2, Nexia R3 и R4. Это отлично знакомые российским покупателям Chevrolet Spark, Aveo и Cobalt. Но, увы, уже совершенно по другой цене.
Максим Гомянин

После полуторалетнего перерыва.узбекский автопроизводитель возвращается в Россию, Причем — с прежней гаммой моделей. Технически автомобили не изменились. Разве что появилась обязательная унас система ЭРА-ГЛОНАСС. Гарантия на все новые машины — 3 года или 100 000 км пробега. Тут тоже все как прежде.

А вот цены изменились, избавив марку от имиджа одной из самых доступных на рынке. Отныне цены стартуют с отметки 646 000 рублей за компактный Ravon R2, с 670 000 рублей — за Ravon Nexia R3 и с 678 000 «деревянных» а R4. Прямо скажем — довольно дорого для авто из перечисленных сегментов, так что очередей за новых-старых «узбеков» не выстроится.

Тем не менее, производитель уже организовал логистический центр в Стерлитамаке. В планах — создание еще одного подобного хаба. Отсюда будет осуществляться отгрузка запчастей. Так что есть все основания предполагать, что с плановым обслуживанием у покупателей проблем не будет.

Компактный хетчбэк Ravon R2 и седан R4 станут поставлять к нам из Узбекистана, а седан Nexia R3 приедет из Казахстана, где локализована сборка модели. Есть планы по локализации производства и в России, но конкретику менеджмент компании пока хранит в тайне. Обещают, что до конца года сообщат подробности.

Ходили слухи, что у Ravon будет и кроссовер. Ведь в модельном ряду Chevrolet значится Captiva. А эта модель, в свое время, была довольно популярна в России. Ответ опять уклончивый. Мол, вопрос о кроссовере прорабатывается.

Фото: АвтоВзгляд

Своими конкурентами Ravon видит АВТОВАЗ и Hyundai. Что же, оппоненты сильны. И я бы выделил тут именно «Ладу». За последние годы тольяттинцы расширили модельный ряд, подтянули качество, да и дизайн «нашемарок» современный и стильный. А ведь сейчас, многие выбирают машину именно глазами. Вот поэтому возвращение Ravon будет непростым. Проверенная временем конструкция — это хорошо, но для успеха важен широкий модельный ряд и современная внешность, неговоря уж, повторимся, о цене.

Управленцы Ravon это знают, потому готовятся серьезно инвестировать в расширение модельной линейки. Порталу «АвытоВзгляд» стало известно, что совместно с концерном General Motors разрабатывается платформа, на которой в будущем узбеки хотят выпускать 7—8 моделей. До 2022 года бренд планирует вывести на рынок все машины, полностью обновив модельный ряд.

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21 сентября 2019
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