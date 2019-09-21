Уже и не ждали: в Россию вернулись три бюджетные модели узбекской марки Ravon

После полуторалетнего перерыва.узбекский автопроизводитель возвращается в Россию, Причем — с прежней гаммой моделей. Технически автомобили не изменились. Разве что появилась обязательная унас система ЭРА-ГЛОНАСС. Гарантия на все новые машины — 3 года или 100 000 км пробега. Тут тоже все как прежде.

А вот цены изменились, избавив марку от имиджа одной из самых доступных на рынке. Отныне цены стартуют с отметки 646 000 рублей за компактный Ravon R2, с 670 000 рублей — за Ravon Nexia R3 и с 678 000 «деревянных» а R4. Прямо скажем — довольно дорого для авто из перечисленных сегментов, так что очередей за новых-старых «узбеков» не выстроится.

Тем не менее, производитель уже организовал логистический центр в Стерлитамаке. В планах — создание еще одного подобного хаба. Отсюда будет осуществляться отгрузка запчастей. Так что есть все основания предполагать, что с плановым обслуживанием у покупателей проблем не будет.

Компактный хетчбэк Ravon R2 и седан R4 станут поставлять к нам из Узбекистана, а седан Nexia R3 приедет из Казахстана, где локализована сборка модели. Есть планы по локализации производства и в России, но конкретику менеджмент компании пока хранит в тайне. Обещают, что до конца года сообщат подробности.

Ходили слухи, что у Ravon будет и кроссовер. Ведь в модельном ряду Chevrolet значится Captiva. А эта модель, в свое время, была довольно популярна в России. Ответ опять уклончивый. Мол, вопрос о кроссовере прорабатывается.