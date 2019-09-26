Hyundai готовит новейший рамный внедорожник

Корейцы официально объявили о намерениях выпустить большой рамный внедорожник с полным приводом и блокировками. Скажем больше: речь идет о первом в истории марки Hyundai пикапе, призванном заткнуть за пояс японскую Toyota Hilux.
Мирон Горин

Да-да, азиаты рвутся во все сегменты без исключения. Вот и в строю пикапов ожидается пополнение.

Как рассказал изданию Which Car босс австралийского подразделения Hyundai Джон Кетт, первый серийный пикап корейской марки получит несколько вариаций кабины, а также раму лестничного типа и проверенную опытом агрегатную базу.

Правда, никакой информации о сроках появления новинки топ-менеджер, увы, не сообщил. Известно лишь, что первым рынком сбыта большого внедорожника ожидаемо станет США. Ведь именно там покупают больше всего пикапов на планете.

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26 сентября 2019
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