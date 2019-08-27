Точка G: тест-драйв нового BMW 3-серии G20

Острые грани кузовных панелей, резкие выштамповки, зауженная оптика — это вовсе не эксперимент, нет. Баварцы сделали именно то, что задумывали. Извращения со стилем — столь же осознанное решение, как и поклонение блогерам! Причем — увы и ах — не блогершам, а блогерам! И суть тут не в рейтингах и «лайках», а в ополиткорректированных взглядах самого автопроизводителя.

Похоже, фраза «Дас ист фантастиш», порождающая в сознании неиспорченного модой и временем человеческого существа только самые горячие эмоции, больше неактуальна. Как неактуален привычный образ BMW и классический, выдержанный в оранжевых цветах его щиток приборов. Впрочем, не все так плохо, друзья.

Главное, что автомобиль, пережив поколение, не лишился своего козыря всех времен и народов — умения доставлять оргазмы во время управления и езды. К слову, такие же, что подарит вам наша фотосессия, ориентированная исключительно на понимающих не только в формах железных. Даже несмотря на то, что в главной роли — заднеприводный BMW 320d. Но для начала как следует осмотримся…