Точка G: тест-драйв нового BMW 3-серии G20

Фото: Вячеслав Василенко
Хотите вы или нет, а от нового поколения «тройки» BMW явно попахивает азиатщиной. Нет, не фенолом из салона — мы про дизайн. Еще бы, ведь китайский рынок — приоритетный едва ли не для всех автостроителей планеты. И пока одни ругают баварцев за прогиб, другие этим прогибом восхищаются.
Вячеслав Василенко

Подкладывать себя под клиента — залог успеха и продвижения. Тенденция эта (читай — профессия), в ряде стран легализованная, как марихуана, стала трендом и в мире автопремиума. Сегодня свои поделки затачивают под огромное количество маленьких, но платежеспособных китайцев практически все игроки люксового сегмента. Возьмите Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Volvo.

Да, потребителей нынче радуют не долговечностью узлов и агрегатов, а узкими, как глазницы (и не только) этих самых потребителей линиями. Ведь как в современном обществе покупают автомобили? Правильно: глазами. Для удовлетворения разрезов пары фронтальных отверстий в голове человека и придуман дизайн. Тот самый, что сегодня либо отталкивает ортодоксальных поклонников марки, либо вынуждает их «переобуться» вслед за самой маркой.

Острые грани кузовных панелей, резкие выштамповки, зауженная оптика — это вовсе не эксперимент, нет. Баварцы сделали именно то, что задумывали. Извращения со стилем — столь же осознанное решение, как и поклонение блогерам! Причем — увы и ах — не блогершам, а блогерам! И суть тут не в рейтингах и «лайках», а в ополиткорректированных взглядах самого автопроизводителя.

Похоже, фраза «Дас ист фантастиш», порождающая в сознании неиспорченного модой и временем человеческого существа только самые горячие эмоции, больше неактуальна. Как неактуален привычный образ BMW и классический, выдержанный в оранжевых цветах его щиток приборов. Впрочем, не все так плохо, друзья.

Главное, что автомобиль, пережив поколение, не лишился своего козыря всех времен и народов — умения доставлять оргазмы во время управления и езды. К слову, такие же, что подарит вам наша фотосессия, ориентированная исключительно на понимающих не только в формах железных. Даже несмотря на то, что в главной роли — заднеприводный BMW 320d. Но для начала как следует осмотримся…

Компоновка салона по-прежнему — без изъяна. Сиденья плотные, как грудь Леры Кудрявцевой, а руль прилипает к рукам ничуть не хуже, чем банный лист к продолжению спины. А вот к блоку управления стеклоподъемниками на двери водителя — претензия. Чтобы поиграть с настройками, придется сильно заводить за спину локоть. На ходу — крайне неудобно.

Естественно, подобные нюансы миниатюрным китайцам и не снились. Интересно, а как с их — простите за ругательство — «Хуавэями» дружит головное устройство автомобиля? Так же непостоянно, как Алла Борисовна со своими мужьями? Во всяком случае, интимная близость BMW с не менее китайскими «Айфонами» порождает заикания при переключении любимых музыкальных композиций. И уж, поверьте, это ни разу не песни Пугачевой. В остальном — без нареканий.

А за пакет M-Perfomance в базовом исполнении вообще прощаем все и вся. Если, конечно, девушки не будут жаловаться с галерки на натертые коленки о впереди стоящие кресла. Да, несмотря на то, что G20 вытянулась в длину, пространства сзади шибко не прибавилось. А объем грузового отсека и вовсе остался прежним. Впрочем, его вполне достаточно, чтобы загрузить провизию из супермаркета вместе с тележкой.

Пара литров дизеля под капотом работает так тихо, что если бы не шильдик, то никогда бы не подумал о наличии соляры в топливном баке. Кстати, агрегату досталась новая топливная система и два нагнетателя. Отразилось ли это на мощности? Никак нет! Зато в случае поломки двойной геморрой обеспечен.

Но как же 320d едет — просто космос! 190 разъяренных «жеребцов» срывают две тонны железа с места быстрее, чем снимает с себя ответственность страховая компания после спорных ДТП. Причем в азарте ускорений можно легко докататься и до страхового случая, и до лишения «прав».

Кроме шуток: скорость тут практически не ощущается. Восемь ступеней резвой коробки передач знают, как доставить многократное удовольствие прокладке между сиденьем и рулем.

Скажем «Данке шон» немецким инженерам за найденный компромисс между жесткостью и комфортом. Да, 3-серия трясется на неровностях, как одноклассница во время первого поцелуя, но на малейшие отклонения от траектории не дождешься даже намека. К тому же, сглаживает изъяны дорожного полотна автомобиль довольно мягко. А вот повороты режет бескомпромиссно и дерзко.

Держаться за М-руль так же приятно, как за талию той самой одноклассницы. Электроусилитель с реактивными реакциями гарантирует молниеносную обратную связь.

А вот ход педалей мог бы быть и чуточку покороче. Впрочем, для коротких китайцев длина имеет значение. Ну, а мы уж как-нибудь привыкнем…Причем привычка отнимет разом 2 500 000 рублей — именно столько стоит дизельный BMW 320d с «бюджетным» 10-литровым аппетитом и в сочном М-наряде.

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27 августа 2019
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