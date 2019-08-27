Точка G: тест-драйв нового BMW 3-серии G20

Подкладывать себя под клиента — залог успеха и продвижения. Тенденция эта (читай — профессия), в ряде стран легализованная, как марихуана, стала трендом и в мире автопремиума. Сегодня свои поделки затачивают под огромное количество маленьких, но платежеспособных китайцев практически все игроки люксового сегмента. Возьмите Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Volvo.
Да, потребителей нынче радуют не долговечностью узлов и агрегатов, а узкими, как глазницы (и не только) этих самых потребителей линиями. Ведь как в современном обществе покупают автомобили? Правильно: глазами. Для удовлетворения разрезов пары фронтальных отверстий в голове человека и придуман дизайн. Тот самый, что сегодня либо отталкивает ортодоксальных поклонников марки, либо вынуждает их «переобуться» вслед за самой маркой.