В России отзывают десятки дефектных Bentley Continental

Все 37 бракованных Bentley Continental GT были реализованы в 2019 году. Представители российского офиса марки в ближайшее время оповестят владельцев о проблеме и пригласят в автосервисы, где оборудование модуля вызова экстренных служб проверят и заменят при необходимости.

Можно не дожидаться официального уведомления и записаться на ремонтные работы самостоятельно, связавшись с «официалами» по телефону. Понять, попадает ли конкретная машина под сервисную акцию, не сложно. Список с VIN-номерами шикарных, но бракованных купе можно найти на сайте «Росстандарта».

Напомним, что летом этого года в 145 экземплярах Continental GT были обнаружены проблемы с аккумуляторами, выдающими слишком низкое напряжение. При неблагоприятном стечении обстоятельств дефект вызывал отключение блока переключателей на центральной консоли.