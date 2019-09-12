В России стартовали продажи нового роскошного седана Bentley Flying Spur

Фото: Светлана Ермолаева
В российских шоу-румах стартовал прием предзаказов на представленный еще в июле Bentley Flying Spur нового — третьего по счету — поколения. И вот теперь стала известна стартовая цена на собранный вручную ультрароскошный седан.
Светлана Ермолаева

Bentley Flying Spur новой генерации получил совершенно новый облик. Шикарная «четырехдверка» из британского Крю «оскалилась» широким «грилем» фальшрадиаторной решетки с частыми вертикальным планками, подчеркивая агрессивно-динамичный характер авто.

Кроме того, модель обзавелась более обтекаемыми формами, новыми фарами с матричной структурой и «хрустальным эффектом» и фонарями, визуально повторяющими букву B. Образ завершают 22-дюймовые десятиспицевые колесные диски от придворного ателье Mulliner и новая надкапотная эмблема.

Седан вытянулся на 5,3 м, став длиннее на 130 мм. В ширину авто доходит до 1,96 м при высоте в 1,49 м и колесной базе в 3,19 м. Сердце «британца» — шестилитровый W12 мощностью 635 л. с. с максимальным крутящим моментом в 900 Нм. Внушительному агрегату аккомпанирует восьмиступенчатый «автомат» с двойным сцеплением. Первую сотню на спидометре автомобиль разменивает за 3,8 с, а его максимальная скорость ограничена 333 км/ч.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе бренда, «живые» Bentley Flying Spur, чей космический прайс начинается от 15 190 000 рублей, состоятельным россиянам придется подождать: автомобили доберутся до своих владельцев только во втором квартале 2020 года.

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12 сентября 2019
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