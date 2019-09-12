В России стартовали продажи нового роскошного седана Bentley Flying Spur

Седан вытянулся на 5,3 м, став длиннее на 130 мм. В ширину авто доходит до 1,96 м при высоте в 1,49 м и колесной базе в 3,19 м. Сердце «британца» — шестилитровый W12 мощностью 635 л. с. с максимальным крутящим моментом в 900 Нм. Внушительному агрегату аккомпанирует восьмиступенчатый «автомат» с двойным сцеплением. Первую сотню на спидометре автомобиль разменивает за 3,8 с, а его максимальная скорость ограничена 333 км/ч.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе бренда, «живые» Bentley Flying Spur, чей космический прайс начинается от 15 190 000 рублей, состоятельным россиянам придется подождать: автомобили доберутся до своих владельцев только во втором квартале 2020 года.