Hengtian L4600: дешевая копия Toyota Land Cruiser 200 скоро в продаже

От «японца» китайцы взяли раму и конструкцию шасси. А вот кузов разработали сами, но его формы все равно напоминают оригинальный Land Cruiser 200. Под капот поставили бензиновый мотор, сделанный на мощностях компании Futai Power. Это 4,6-литровый двигатель мощностью 286 л. с., работающий в паре с автоматической коробкой передач. Привод — только полный. По габаритам китайский псевдокрузак не уступают настоящему LC200. Его длина равна 5239 мм, ширина — 2026 мм, высота — 1932 мм, колесная база — 2950 мм.

В Поднебесной за машину просят минимум 199 800 юаней (около 1,8 млн. рублей). Для сравнения, настоящий LC200 стоит от 770 000 юаней, то есть около 7,72 млн. рублей.

Напомним, что концерн Hengtian Automobile с 2011 года выпускает лишь пикапы, а модель L4600 должна стать первым внедорожником в линейке компании. Однако из-за своей схожести с LC200, вряд ли авто станут продавать в других странах: японцы засудят.