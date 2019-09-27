Китайцы сделали клон «Гелика» — BAIC BJ80

Выглядит автомобиль неплохо. Тем не менее, мечтать о дешевом «Гелике» рано, ведь ничего общего с немецкий легендарным внедорожником у него нет. Если не считать лишь схожий по дизайнку кузов.

Под капотом работает 2,3-литровый наддувный мотор мощностью 250 л. с., который когда-то китайцы получили от шведской компании Saab. Агрегат «подружили» с 6-ступенчатым «автоматом». Полноприводная трансмиссия типа Part-time, то есть с жестко подключаемым передним мостом.

BAIC BJ80 впервые представили еще в 2016 году. Чтобы поднять интерес к машине компания и выпускает различные спецверсии модели. В частности, лимитированная серия о которой идет речь в этом материале, будет выпущена в количестве 700 экземпляров.