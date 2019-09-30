Когда новый Land Rover Defender поступит в продажу в России

Фото Jaguar Land Rover
Представители пресс-службы российского отделения компании Jaguar Land Rover поделились с порталом «АвтоВзгляд» планами о продажах новой версии легендарного внедорожника. Напомним, что предыдущий Defender прожил на мировом авторынке 70 лет.
Иван Флягин

Российские покупатели смогут приобрести Land Rover Defender нового поколения во второй половине 2020-го года. Конкретный месяц, когда стартует прием предварительных заказов, пока не уточняется. Предварительно автомобиль должен получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Напомним, что новый Land Rover Defender был представлен на недавнем мотор-шоу во Франкфурте. В силовую линейку новинки вошли два битурбированных турбодизеля мощностью 200 и 240 л. с., а также бензиновая 300-сильная «четверка» с наддувом и «шестерка» мощностью 400 л. с., дополненная «мягким» гибридом.

Все моторы агрегатированы с восьмиступенчатым «автоматом» ZF и двухступенчатой «раздаткой». Разумеется, все комплектации внедорожника получат систему полного привода.

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30 сентября 2019
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