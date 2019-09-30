Когда новый Land Rover Defender поступит в продажу в России

Российские покупатели смогут приобрести Land Rover Defender нового поколения во второй половине 2020-го года. Конкретный месяц, когда стартует прием предварительных заказов, пока не уточняется. Предварительно автомобиль должен получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Напомним, что новый Land Rover Defender был представлен на недавнем мотор-шоу во Франкфурте. В силовую линейку новинки вошли два битурбированных турбодизеля мощностью 200 и 240 л. с., а также бензиновая 300-сильная «четверка» с наддувом и «шестерка» мощностью 400 л. с., дополненная «мягким» гибридом.

Все моторы агрегатированы с восьмиступенчатым «автоматом» ZF и двухступенчатой «раздаткой». Разумеется, все комплектации внедорожника получат систему полного привода.