Пять бюджетных китайских кроссоверов по цене LADA Vesta

Кроссовер с ценником до миллиона рублей — это пока еще реальность российского авторынка. Но, увы, речь идет в основном о китайской продукции, к которой все-таки еще остаются вопросы по качеству и надежности.

Тем не менее, диапазон минимальной стоимости паркетников из Поднебесной, о которых пойдет речь, говорит сам за себя: от 673 000 до 840 000 рублей. Напомним, что приблизительно столько же стоит популярный у нас отечественный седан LADA Vesta — от 607 000 до 881 000 «деревянных».