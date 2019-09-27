Пять бюджетных китайских кроссоверов по цене LADA Vesta

Что лучше: седан отечественного производства или китайский паркетник? Этот вопрос мучает многих потенциальных покупателей новых авто. Для тех, кто стоит перед таким выбором портал «АвтоВзгляд» отметил пять кроссоверов из Поднебесной по цене седана LADA Vesta.
Кроссовер с ценником до миллиона рублей — это пока еще реальность российского авторынка. Но, увы, речь идет в основном о китайской продукции, к которой все-таки еще остаются вопросы по качеству и надежности.
Тем не менее, диапазон минимальной стоимости паркетников из Поднебесной, о которых пойдет речь, говорит сам за себя: от 673 000 до 840 000 рублей. Напомним, что приблизительно столько же стоит популярный у нас отечественный седан LADA Vesta — от 607 000 до 881 000 «деревянных».
Chery Tiggo 2
Компактный кроссовер Chery Tiggo 2 предлагается в России с бензиновым 1,5-литровым мотором мощностью 106 л. с., который может работать в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, либо с четырехступенчатым «автоматом».
Диапазон цен на китайскую модель варьируется от 673 000 до 849 900 рублей. Ни кондиционера, ни обогрева сидений в стандартной комплектации не предусмотрено, зато такая роскошь, как электрические стеклоподъемники, здесь присутствует.
Lifan X60 доступен на российском рынке с бензиновым 1,8-литровым силовым агрегатом мощностью 128 л. с. Покупатель может выбрать комплектации с пятидиапазонной механической коробкой передач, либо с бесступенчатым вариатором.
Модель обойдется в 769 900 – 1 009 900 «деревянных» в зависимости от версии. Базовый вариант также порадует разве что электрическими стеклоподъемниками, но ни кондиционера, ни обогрева сидений не предлагается.
JAC S3
Еще один компактный паркетник JAC S3 заряжен бензиновой 1,5-литровой «четверкой» мощностью 109 л. с. В качестве коробки передач предлагается на выбор шестискоростная «механика», либо бесступенчатый вариатор.
Цены на кроссовер варьируются от 749 000 до 909 000 рублей. В стандартную комплектацию входят кондиционер и передние электрические стеклподъемники, а вот про такую функцию, как обогрев сидений в списке оборудования вообще ничего не сказано.
Кроссовер Zotye T600 предлагается у нас с двумя турбомоторами: объемом 1,6 л мощностью 149 л. с. и 2-литровым мощностью 177 л. с. Первый комплектуется пятиступенчатой «механикой», второй — шестиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.
Диапазон цен варьируется от 829 990 до 1 228 880 рублей. Ни кондиционера, ни обогрева сидений в базовой версии этого «китайца» не предусмотрено, зато электрические стеклоподъемники присутствуют на всех четырех дверях.
Brilliance V3
Кроссовер Brilliance V3, отдаленно напоминающий BMW, доступен у нас с единственным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 107 л. с. Мотор может быть укомплектован пятиступенчатой «механикой», либо «пятискоростным» «автоматом».
Модель обойдется в сумму от 839 000 до 939 000 рублей. В стандартной комплектации у Brilliance V3 имеется весь необходимый минимум — кондиционер, обогрев сидений, электрические стеклподъемники и даже задний датчик парковки.