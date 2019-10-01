УАЗ «Патриот» с «автоматом» уже у дилеров

Цены на ульяновской внедорожник не отличаются от заявленных ранее. Базовая версия стоит 1 034 000 рублей. За эти деньги покупатель получает две подушки безопасности, ABS с электронной системой распределения тормозных усилий, рулевую колонку с регулировкой по вылету и углу наклона, кондиционер, подогрев зеркал и дополнительный отопитель салона. Версия «Премиум» обойдется в 1 180 000 рублей, «Статус» стоит 1 268 000 рублей, а за лимитированную серию Edition I попросят 1 298 000 рублей.

Согреть душу должен и тот факт, что производитель дает на новинку гарантию в три года или 100 000 километров пробега. При этом можно предположить, что, как минимум, по двигателю и трансмиссии у потребителей проблем не возникнет. Ульяновцы заявляют, что у французской «шестиступки» PUNCH Powerglide 6L50 солидный запас прочности — «коробка» может выдержать крутящий момент до 500 Н. м., в то время как обновленный двигатель ZMZ Pro выдает 235 Н. м. А подробнее о технических особенностях новинки вы можете узнать из нашего тест-драйва.