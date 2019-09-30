Самые «прокачанные» ГАЗ «Соболь», готовые «порвать» европейских конкурентов

Такие можно увидеть раз в год на фестивале «Соболь FEST». Завод так же уделяет этому мероприятию повышенное внимание. Доказательством тому — концепт «Соболь Бизнес 4х4», который привезли на слет владельцев этих машин. А ведь до этого его можно было увидеть лишь на выставке «Комтранс-2019».
Этот «Соболь» переделали, скажем так, в техничку широкого профиля. Она может стать как жильем в автопутешествии, так и передвижной мастерской, в которой есть все необходимое для ремонта.
Машина идеально подойдет для путешествий, ведь ее, в частности, оснастили двумя холодильниками. На одном можно включить режим морозильной камеры, а на другом, собственно, холодильника. По правому борту разместили два аккумулятора, инвертор на 3 кВт и газовую плиту с двумя конфорками. В задней части — ящики для посуды, а сверху — палатка, где спит водитель. Еще два человека могут устроиться в кабине с двухярусной кроватью.
По левому борту — место для крепежа двух газовых баллонов, нишы для перевозки тросов и ремкомплекта.
Любопытно, что очень многие владельцы «Соболей» переделывает свои авто для автопутешествий. Причем, не только по асфальтовым дорогам, но и по офф-роуду. Владелец полноприводного«Соболя», выкрашенного в защитное покрытие Raptor зеленого цвета установил блокировки на обе оси, поставил лебедку. В процессе экспериментов использовал раздаточную коробку от ГАЗ-66, но сейчас вернулся к стандартной, «соболиной». Говорит, автомобиль стал тише, пропали вибрации.
Оранжевый автомобиль с гордым названием ГАЗ Соболь 4Х4 Orange Bird не менее «навороченный». Передний бампер сделан по спецзаказу. Его основная «фишка» в том, что сюда можно поставить лебедку, и при этом не надо снимать сам бампер. Установлены усиленные рессоры, хабы от петербургского автоцентра «ГАЗ Балтийский», пневмоподвеска и пороги, выполненные из нержавеющей стали.
Штатную раздаточную коробку поменяли на агрегат Atlas с понижением 3.8. Она позволила передвигаться по бездорожью очень малым ходом. А в салоне заменили обычные передние кресла на поворотные и для пущего комфооррта смотнировали кондиционер.
Ну, а этот автомобиль один из лучших, пожалуй, автодомов в России. Сначала владелец приобрел кунг без шасси, а потом установил его на полноприводный «Соболь».
Штатную раму усилили, поставили на нее кунг, а затем сформировали переход в него из кабины водителя. В итоге получилась, фактически, «однушка» на колесах. В жилом модуле есть три спальных места, складной стол, плита, раковина, холодильник и даже полноценный санузел.
Ну, и как же пройти мимо шоу-стоппера «Комтранс-2019» — концепта на базе «Соболь Бизнес 4х4». Всю переднюю часть машины обновили, поставили линзованные фары. Радиатор разместили чуть выше, а потом «прикрыли» защитой. Теперь основной элемент системы охлаждения не снести даже на любом бездорожье.
В салоне появились кресла от «Газели NEXT» и новая передняя панель. Выглядит симпатично. Эх, жаль проехаться на новинке пока нельзя. Все же пока этот «Соболь» только в статусе концепта.