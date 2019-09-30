Самые «прокачанные» ГАЗ «Соболь», готовые «порвать» европейских конкурентов

Этот «Соболь» переделали, скажем так, в техничку широкого профиля. Она может стать как жильем в автопутешествии, так и передвижной мастерской, в которой есть все необходимое для ремонта.

Машина идеально подойдет для путешествий, ведь ее, в частности, оснастили двумя холодильниками. На одном можно включить режим морозильной камеры, а на другом, собственно, холодильника. По правому борту разместили два аккумулятора, инвертор на 3 кВт и газовую плиту с двумя конфорками. В задней части — ящики для посуды, а сверху — палатка, где спит водитель. Еще два человека могут устроиться в кабине с двухярусной кроватью.

По левому борту — место для крепежа двух газовых баллонов, нишы для перевозки тросов и ремкомплекта.