Корейцы представили особую серию Hyundai Santa Fe и Tucson с новыми моторами

Hyundai Tucson Rock Edition предлагается с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л. с., с передним (1 699 000 ₽) или полным (1 799 000 ₽) приводом, либо с новым 184-сильным «атмосферником» объемом 2,4 л. со всеми ведущими колесами (1 899 000 ₽). Все кроссоверы укомплектованы шестиступенчатым «автоматом».

Модификация получит набор опций, куда входят легкосплавные 18-дюймовые диски, светодиодные фары с омывателем, передние и задние датчики парковки, мультимединая система с монитором диагнональю 7 дюймов, камера заднего вида, отделка интерьера в уникальном светло-сером исполнении (также доступен черный цвет).

Santa Fe Rock Edition представлены в топ-комплектации с уникальной кожаной и замшевой отделкой интерьера. SUV предлагаются с двумя вариантами моторов: 2,2-литровым турбодизелем мощностью 200 л. с. (2 949 000 ₽) и новым 3,5-литровым бензиновым агрегатом мощностью 249 л. с. (2 999 000 ₽). Все экземпляры лимитированной серии оснащены системой полного привода и восьмиступенчатым «автоматом».