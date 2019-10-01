Свежие подробности о новом Hyundai Tucson

Новый Hyundai Tucson, по мнению художников зарубежного издания Carscoops, получит новый дизайн передней части, выполненной в своем собственном стиле. Кроссовер обзаведется решеткой радиатора с каскадным рисунком и интегррованными в него дневными ходовыми огнями.

Основной блок головного освещения расположится ниже, вписавшись в рисунок бампера. Автомобиль будет отличаться рельефной выштамповкой кузовных деталей и большими квадратными колесными арками.

Ожидается, что новый Tucson, чей дебют готовится к 2021 модельному году, сможет похвастать более качественными материалами отделки, а жесткий пластик уйдет в небытие. Кроме того, в перечне оснащения найдется 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийного комплекса и цифровая «приборка».