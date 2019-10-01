Свежие подробности о новом Hyundai Tucson

Новый Hyundai Tucson, по мнению художников зарубежного издания Carscoops, получит новый дизайн передней части, выполненной в своем собственном стиле. Кроссовер обзаведется решеткой радиатора с каскадным рисунком и интегррованными в него дневными ходовыми огнями.
Основной блок головного освещения расположится ниже, вписавшись в рисунок бампера. Автомобиль будет отличаться рельефной выштамповкой кузовных деталей и большими квадратными колесными арками.
Ожидается, что новый Tucson, чей дебют готовится к 2021 модельному году, сможет похвастать более качественными материалами отделки, а жесткий пластик уйдет в небытие. Кроме того, в перечне оснащения найдется 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийного комплекса и цифровая «приборка».
Среди электронных помощников будет фигурировать адаптивный круиз-контроль с функцией экстренного торможения при опасности фронтального столкновения, системы слежения за полосой движения и мониторинга «слепых» зон.
О силовой гамме «паркетника» для России нет никаких сведений. Напомним, что Tucson текущей генерации для наших соотечественников комплектуется двухлитровым бензиновым мотором мощностью 150 л. с. или 185-сильным дизелем аналогичного объема.
Между тем, корейцы еще летом сертифицировали в нашей стране 2,4-литровый агрегат с отдачей в 184 «лошади» для «Туссана». Но в продажу авто с новым движком так пока и не запущено.