Названа дата премьеры новой Skoda Octavia

Дебют соплатформенного «Гольфа» нового поколения ожидается в один из октябрьских дней. А Skoda Octavia предстанет перед широкой публикой 11 ноября. По меньшей мере, именно такие данные попали в распоряжение заокеанского издания Motor1.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», ожидается, что свежая Octavia получит более вместительные салон, а пассажиры второго ряда, наверняка, порадуются увеличенному пространству для ног. Кроме того, у багажного отделения тоже вырастет объем.

Новинка сильно расширит список оснащения. В салоне появится «парящий» над центральной консолью экран мультимедийного комплекса, причудливый двухспицевый руль и цифровая приборная панель. Так что ожидайте немалую прибавку к цене авто.

Кстати, представление о внешнем виде новинки у нас уже имеется: автомобиль неоднократно фигурировал на шпионских снимках как в камуфляже, так и без него. Художники создали «Октавиа» по мотивам концепта Vision RS, и внешне она будет похожа на хетчбэк Skoda Scala, представленный в конце 2018 года.