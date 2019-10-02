6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой

Да-да, в смазке нуждаются не только двигатель и коробка передач автомобиля, но и другие многочисленные узлы и агрегаты. И даже такие мелочи, как уплотнители, дверные петли и замки к зиме так же стоит обработать специализированными смазочными материалами. Все, что для этого понадобиться — сухая тефлоновая, силиконовая, грязеотталкивающая, литиевая или любая другая специализированная смазка, включая незаменимую «вэдешку». Ну и, разумеется, тряпка, средство для мытья стекол и 20 минут свободного времени.

Боковые стекла

Странно, но мало кто удосуживается смазывать боковые стекла автомобилей, а точнее их направляющие. Довольно частая ситуация зимой — наледь и грязь, застывающие на боковых стеклах. В результате они опускаются с характерным скрежетом или не опускаются вовсе. При этом идет нагрузка на стеклоподъемный механизм.

Чтобы облегчить жизнь вашим стеклам и приводящим моторам, используйте силиконовый спрей или сухой тефлон. Нанесите смазку на направляющие. Затем, несколько раз опустите и поднимите стекла, для того чтобы смазка равномерно распределилась по скользящим поверхностям. По окончании работ излишки смазки и подтеки можно удалить при помощи тряпки и жидкости для мытья окон. Дело минутное, но сохранит подвижность стекол на всю зиму, а заодно и ваши деньги, которые могут потребоваться весной на покупку и установку нового приводного моторчика.

Уплотнители дверей и крышки багажника

Уплотнители на дверях автослужат для того, чтобы в салон не попадал пыль, влага, грязь, а также в качестве шумоизолирующего материала. И, как ни странно, перед зимой они тоже нуждаются в смазке. Причины те же, что и с окнами — образование наледи и агрессивная среда. Но простая силиконовая смазка снимает эту головную боль. Нужно нанести силикон на все уплотнители, и он предотвратит образования льда, который порой намертво примораживает уплотнитель к стали.