6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой

Да-да, в смазке нуждаются не только двигатель и коробка передач автомобиля, но и другие многочисленные узлы и агрегаты. И даже такие мелочи, как уплотнители, дверные петли и замки к зиме так же стоит обработать специализированными смазочными материалами. Все, что для этого понадобиться — сухая тефлоновая, силиконовая, грязеотталкивающая, литиевая или любая другая специализированная смазка, включая незаменимую «вэдешку». Ну и, разумеется, тряпка, средство для мытья стекол и 20 минут свободного времени.
Боковые стекла
Странно, но мало кто удосуживается смазывать боковые стекла автомобилей, а точнее их направляющие. Довольно частая ситуация зимой — наледь и грязь, застывающие на боковых стеклах. В результате они опускаются с характерным скрежетом или не опускаются вовсе. При этом идет нагрузка на стеклоподъемный механизм.
Чтобы облегчить жизнь вашим стеклам и приводящим моторам, используйте силиконовый спрей или сухой тефлон. Нанесите смазку на направляющие. Затем, несколько раз опустите и поднимите стекла, для того чтобы смазка равномерно распределилась по скользящим поверхностям. По окончании работ излишки смазки и подтеки можно удалить при помощи тряпки и жидкости для мытья окон. Дело минутное, но сохранит подвижность стекол на всю зиму, а заодно и ваши деньги, которые могут потребоваться весной на покупку и установку нового приводного моторчика.
Уплотнители дверей и крышки багажника
Уплотнители на дверях автослужат для того, чтобы в салон не попадал пыль, влага, грязь, а также в качестве шумоизолирующего материала. И, как ни странно, перед зимой они тоже нуждаются в смазке. Причины те же, что и с окнами — образование наледи и агрессивная среда. Но простая силиконовая смазка снимает эту головную боль. Нужно нанести силикон на все уплотнители, и он предотвратит образования льда, который порой намертво примораживает уплотнитель к стали.
Запорный механизм капота
Одно из уязвимых мест зимой — запор капота. Он находится, что называется, на передовой, принимая на себя все то, что летит из-под колес впереди идущих машин и попадает под крышку капота. И этого не избежать, потому как вездесущая сырая и весьма агрессивная из-за реагентов взвесь — всепроникающая. А значит, берем в руки литиевую или любую специализированную смазку на ваш выбор и вкус и забрызгиваем ей механизм крючка. В противном случае, в один прекрасный момент вам придется сильно попотеть, чтобы попасть под капот, например, для пополнения бачка омывающей жидкости.
Замки дверей
Святая святых — дверные замки. Даже если ваш автомобиль отпирается с пульта, смазкой личинок замков не стоит пренебрегать. Зимой, не смотря на то, что в них установлена специальная защита, личинки так же подвержены мощной обработке всякой дрянью, летящей из-под колес. Сухой тефлон, силиконовая смазка, грязеотталкивающая смазка и даже WD-40 подойдут на роль спасителя личинок замков.
Петли дверей
Так же стоит обработать литиевой или специализированной грязеотталкивающей и антикоррозийной смазкой все дверные петли. После обработки необходимо несколько раз закрыть и открыть смазанную деталь, чтобы смазка проникла поглубже и хорошенько распределилась.
Лючок бензобака
На некоторых автомобилях лючок бензобака — головная боль владельцев. Они особенно подвержены коррозии и чувствительны к солям и прочей химии на дорогах. Поэтому сюда рекомендуется заглядывать не только для того, чтобы заправить топливом свой автомобиль, но и чтобы смазать петлю. Все та же WD-40 для этого вполне подойдет. Смазывайте по принципу: «Чем чаще, тем лучше».