Jeep срочно отзывает свои модели из-за проблем с аэрбэгами

Фото Jeep
Американский производитель обнаружил в партии автомобилей Jeep Cherokee сбой в системе подушек безопасности, в результате чего при аварии они могут раскрыться с опаданием или вообще не сработать.

Согласно сообщению Росстандарта, под сервисную акцию попадает 64 автомобиля Jeep Cherokee, реализованных в период с сентября 2018 года по настоящее время.

В качестве причины отзывной кампании производитель указывает сбой в программе блока управления Occupant Restraint (ЭБУ). При аварии эта неисправность грозит самыми серьезными последствиями, поскольку в определенных условиях подушки безопасности могут сработать с запозданием, раскрыться не полностью или не сработать вообще. Как правило, о подобной неполадке в программе блока управления Occupant Restraint сигнализирует индикатор на панели приборов.

Владельцам американских кроссоверов, на которых сработал индикатор, необходимо сопоставить VIN-код своего авто с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта и в случае необходимости связаться с ближайшим дилерским центром Jeep. Все ремонтные работы будут проведены за счет производителя.

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4 октября 2019
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