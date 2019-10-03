Неожиданная реальность: тест-драйв Renault Arkana

Матчасть

Еще когда Arkana только готовилась к дебюту, было известно, что машина базируется на знакомой по моделям Duster и Kaptur «тележке» B0. И многие автолюители немедленно задались вопросом: «Неужели нам хотят впарить хорошо знакомые технические решения, прикрытые стильным кузовом»? К счастью, сразу после появления первых товарных экземпляров новинки стало понятно, что автомобиль — не «старая начинка в новой обертке», а шасси Arkana унифицировано с Kaptur только на 45%.

По сути, в кросскупе применена фирменная SUV-платформа нового поколения, а от изначальной не осталось ничего, кроме удачных решений. Специально для нового кроссовера разработаны свои амортизаторы и пружины, а конструкция задней подвески у моноприводных и полноприводных версий различается. Первым положена упругая балка, вторым — независимая рычажная подвеска. Геометрически конструкция ходовой повторяет новый Duster — тот, что продают в Европе, а не у нас. То есть по всему выходит, что Arkana — современный автомобиль. Причем, без всяких скидок.