Неожиданная реальность: тест-драйв Renault Arkana

Матчасть
Еще когда Arkana только готовилась к дебюту, было известно, что машина базируется на знакомой по моделям Duster и Kaptur «тележке» B0. И многие автолюители немедленно задались вопросом: «Неужели нам хотят впарить хорошо знакомые технические решения, прикрытые стильным кузовом»? К счастью, сразу после появления первых товарных экземпляров новинки стало понятно, что автомобиль — не «старая начинка в новой обертке», а шасси Arkana унифицировано с Kaptur только на 45%.
По сути, в кросскупе применена фирменная SUV-платформа нового поколения, а от изначальной не осталось ничего, кроме удачных решений. Специально для нового кроссовера разработаны свои амортизаторы и пружины, а конструкция задней подвески у моноприводных и полноприводных версий различается. Первым положена упругая балка, вторым — независимая рычажная подвеска. Геометрически конструкция ходовой повторяет новый Duster — тот, что продают в Европе, а не у нас. То есть по всему выходит, что Arkana — современный автомобиль. Причем, без всяких скидок.
В поисках лучшего
Сидеть в салоне Arkana удобно прежде всего потому, что профиль кресел стал более выраженным, а валики боковой поддержки — крупнее. Это не мягкий дедушкин диван и не тещина табуретка, а вполне современное эргономичной кресло. Завидуйте, «дастероводы»!
Тканевая обивка симпатична, да и куда, на мой взгляд, практичнее кожаной: Летом спина не будет мокрой, а зимой ткань не задубеет на морозе. Кожаная отделка, конечно же, тоже есть, но как опция.
Комфорта добавляет подлокотник, на который можно удобно опереться локтем правой руки. И наконец-то появилась регулировка руля по вылету, которой ой как не хватало «Каптюру».
Ну, а глаз радует облагороженная передняя панель, удачно развернутая к водителю. В ее центре разместился 8-дюймовый сенсорный экран системы Easy Link, не бликующий на солнце. Если тыкать в экран пальцем, отклик мультимедийки очень неплохой. А вот нажатие на сенсорные кнопки слева от монитора система воспринимает с запаздыванием. Впрочем, не криминальным — привыкнуть можно.
Симпатично выглядит блок климата, а регулировать настройки температуры можно даже в зимних перчатках. Еще ниже — пара USB-входов: производитель понимает, что сегодня от их количества так же зависит, понравится машина покупателю или нет, ведь смартфоны и планшеты, без которых уже как без рук, нужно подзаряжать.
Кладу руку на рычаг селектора вариатора: посмотрим, какова Arkana в деле.
Без шума и пыли
Под капотом тестовой машины работает наддувный — топовый в линейке — мотор объемом 1,3 литра мощностью 150 л. с. Дефицита тяги не чувствую абсолютно. Arkana бодро стартует с места со светофоров, нет проблем и с обгонами на загородной трассе. Так же порадовала и курсовая устойчивость. На скоростях под «сотню» машина цепко держит прямую и даже сильные боковые порывы ветра не заставляют корректировать траекторию рулем. Сама «баранка» довольно информативна, да и приятна на ощупь (кожаная оплетка обода появляется в средней комплектации Drive).
На высоких скоростях, правда, четко различимы аэродинамические шумы и шорох шин, однако они не мешают спокойно разговаривать с человеком, сидящим рядом. Так что по уровню шума в салоне кроссовер вполне сопоставим с конкурентами — Hyundai Creta и Mitsubishi ASX.
У водителя есть возможность менять ездовые настройки между режимами Eco, Sport и MySense. Последний — нечто среднее между «овощным» Eco и бодрым Sport, в котором педаль газа становится острее. А то, что Eco делает «Аркану» ватной — вполне ожидаемо: экономия топлива требует от автовладельца жертв.
Непробиваемый
А теперь несколько слов о полноприводной трансмиссии. В приводе задних колес стоит электромагнитная муфта производства компании GKN: она замыкается лишь при пробуксовке передних колес, а в обычных условиях кроссовер переднеприводный. На скоростях до 80 км/ч агрегат можно заблокировать, чтобы момент распределялся по осям поровну.
Но закончим со скучной теорией — практика куда интереснее, поэтому ничего не опасаясь, съезжаю на ухабистую грунтовку. Что ж: ходовая кроссовера просто всеядна и с аппетитом «глотает» и мелкие кочки, и крупные ямы. Кажется, ее вообще не пробить. Разумной вседозволенности водителю добавляет и отличный дорожный просвет в 205 мм. Да и свесы кузова довольно короткие. Короче говоря, проехавшись по колейной дороге, Arkana ни разу не «цепанула» днищем грунт.
…И подводя итого могу уверенно сказать, что впечатления от машины остались сугубо положительными. У «Арканы» отлично настроенная ходовая часть, достаточный для машины такого класса уровень комфорта и доступный прайс. Базовый ценник стартует с отметки в 1 015 000 рублей, а полноприводная версия обойдется минимум в 1 185 990 рублей. На этом фоне небольшая заторможенность мультимедийки — сущая мелочь.