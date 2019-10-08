Когда АВТОВАЗ выпустит совершенно новый LADA Van

Старт продаж совершенно нового LADA Van запланирован на лето 2020 года. Об этом сообщил портал «Лада.Онлайн», ссылаясь на свои источники, близкие к производителю. По непроверенным данным, новинка будет построена на платформе B0, позаимствовав многие узлы и агрегаты у Renault Dokker.

Напомним, что последний представлен в России с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 82 л. с. или с 90-сильным дизелем объемом 1,5 л. Оба двигателя агрегатируются с пятискоростной «механикой». Ценник стартует от 904 990 рублей.

Кстати, Dokker готовится к смене поколения: закамуфлированный «каблучок», известный в Европе под брендом Dacia, попал в объективы фотошпионов во время ходовых испытаний в Испании. Судя по фото, модель сохранит свои прежние габариты и, по всей вероятности, будет построена на той же «тележке» B0.