Как правильно заряжать кальциевые аккумуляторы

Напомним, что одним из спорных моментов, обсуждаемых в автомобильном Рунете, стал вопрос о том, какое максимальное напряжение должно быть при заряде так называемых кальциевых аккумуляторов. Одни утверждают, что оно не должно превышать 14,6 В, другие говорят, что его значение может быть и 14,8 В, а третьи и вовсе считают, что заряжать АКБ надо при напряжении не менее 16 В. Так кто же прав?
Чтобы прояснить позицию по данному вопросу, мы решили выслушать мнение специалистов фирмы TAB (Словения), одного из ведущих европейских производителей автомобильных батарей. Напомним, что эта компания ежегодно поставляет в нашу страну примерно с пол-миллиона АКБ, среди которых особое место занимают популярные аккумуляторы Topla и TAB.
Подавляющее большинство словенских источников питания — как раз кальциевые АКБ, о чем говорят соответствующие символы Ca/Ca на этикетках этих батарей. Что же они собой представляют?
Итак, кальциевые стартерные аккумуляторы — наиболее распространенный сегодня тип автомобильных АКБ. Их используют в большинстве современных легковых автомобилях, легких грузовиках, минивэнах, микроавтобусах и других видах транспорта. По сути, это разновидность традиционных кислотно-свинцовых аккумуляторов, пластины которых изготовлены из свинца, легированного кальцием. Поэтому правильнее стоило бы называть такие АКБ «свинцово-кальциевыеми батареями».
Прочность и защита от коррозии
Однако в обиходе используется упрощенная бытовая формулировка «кальциевые», под которой подразумевают обычные современные АКБ с обозначением Ca/Ca, у которых кальцием легированы как положительные, так и отрицательные пластины. Что касается конкретно аккумуляторных брендов TAB и Topla, то пластины для этих батарей изготавливают из свинцовой ленты по технологии Expanded Metal Technology (ЕМТ), которая позволяет существенно улучшить их антикоррозионные и прочностные свойства.
По типу использования все современные автомобильные батареи делятся, как известно, на обслуживаемые и не обслуживаемые. Банки обслуживаемых АКБ в ходе эксплуатации и при зарядке приходится периодически открывать, проверять плотность электролита, доливать в них воду.
Необслуживаемые АКБ (обозначаются индексом SMF), которые оснащены герметичной лабиринтной крышкой с системой возврата конденсата, при правильной эксплуатации вообще не требуют долива воды. Подробнее об этом можно узнать из видеоролика, в котором показаны особенности заряда кальциевых батарей. В ролике, кстати, отмечены и обязательные правила, касающиеся этой процедуры.
Одно из них состоит в том, что заряд АКБ должен проводиться при плюсовой (оптимально — это +20….+25 градусов) температуре, причем в хорошо проветриваемом пожаробезопасном помещении. Очевидно, что заряжать автомобильные АКБ проще всего с помощью автоматического зарядного устройства. Его зажимы закрепляются на клеммах АКБ согласно полярности, после чего устройство подключают к бытовой электросети.
В случае применения автоматических или ручных «зарядок», имеющих режимы предустановки максимального зарядного тока и напряжения, на аппарате нужно сначала выставить требуемые значения этих параметров. Такая настройка необходима для обеспечения оптимального алгоритма заряда.
Для традиционных (то есть с жидким электролитом) свинцово-кальциевых батарей максимальное значение зарядного напряжения не должно превышать 14,8 Вольт, а максимальное значение зарядного тока — одной десятой емкости батареи, указанной на ее этикетке.
То есть, если емкость АКБ равна 60 А*ч, то максимальный ток заряда должен быть выставлен на значение 6 ампер. Аккумулятор считается полностью заряженным, если напряжение на его клеммах, измеренное через 8—12 часов после отключения от ЗУ, будет составлять не менее 12,8 В.