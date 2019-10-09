В России отзывают 162 000 5—10-летних Nissan

— Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 161 000 957 транспортных средств марки Nissan Note и Nissan Tiida. Программа мероприятий представлена ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг Рус», являющейся официальным представителем изготовителя Nissan на российском рынке, — говорится в сообщении ведомства.

Отзыву подлежат автомобили, произведенные c января 2007-го по август 2014-го года. Причиной кампании называется возможная «неисправность пиропатрона газогенератора бездымного типа (SPI2) в подушке безопасности пассажира. В некоторых случаях такая неисправность может привести к некорректному срабатыванию подушки безопасности пассажира».

Напомним, что речь идет о печально известных эйрбэгах японской компании Takata. Она в свое время была поставщиком практически всех мировых автоконценрнов — японских, американских и европейских. Из-за самопроизвольно срабатываюших подушек по всему миру погибло около двух десятков атомобилистов и почти двести пострадало.

Пиропатрон взрывался и ранил своими осколками находящихся в салоне людей. В Takata знали о проблеме, но годами скрывали от потребителей по всему миру потенциальную опасность своих изделий.

В процессе разбирательства выяснилось, что некондиционные эйрбэги оказались установлены в общей сложности почти на 20 млн. транспортных средств в разных странах. Takata обанкротилась, а автопроизводители теперь за свой счет меняют подушки безопасности на машинах прошлых годов выпуска. Nissan, как видим, — даже на некоторых своих моделях старше 5—10-ти лет.