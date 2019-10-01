«Финик» с «перцем»: тест-драйв Infiniti QX50

Нет, я ничего не имею против технического прогресса в автопроме вообще, и в технической начинке кроссовера QX50 — в частности. Просто настораживает, когда куча людей, словно зомби, буквально «писают кипятком» от какой-то механической штуковины. Причем не только в личном общении, но и со страниц своих изданий. Временами складывалось впечатление, что Infiniti QX50 следует обожать уже ради одного только мотора, стоящего под его капотом. Но вот «страсти по финику» улеглись и можно в спокойной обстановке как следует познакомится с машиной.

Начнем с техники, а не с внешности авто. Большинству сограждан, если разобраться, по большому счету плевать на особенности конструкции «железяк», сидящих под капотом их транспортных средств. Главное — чтобы те по первому требованию выдавали «мощу», мало «жрали» топлива и не ломались при этом. А то, что мотор ради экономии бензина в режиме малых нагрузок умеет менять степень сжатия с 8 до 14, как у Infiniti QX50, — так мало ли что там инженеры навертели в «потрохах»!

По факту же мы имеем на QX50 дефорсированный для россиян до 249 л. с. четырехцилиндровый турбированный движок. Поток энергии ко всем колесам от него передается через вариатор. Стандартная, в общем-то схема. И, к тому же, единственная, положенная для Infiniti QX50 на нашем рынке. Машину с таким энергетическим потенциалом сам Бог велел использовать в режиме максимально интенсивного прожатия педали газа до самого пола.

Поэтому автор этих строк при первом знакомстве с «фиником» не стал терять время на разглядывание его дизайна, а сразу двинул за руль, планируя как следует «прожарить» по столичным улицам: как-никак почти 7 секунд «до сотни» производитель обещает!