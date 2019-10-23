Subaru представила новую модель в кузове универсал

Машину построили на глобальной платформе компании, которая так и называется — Subaru Global Platform. На ней базируются Impreza, Legacy и Outback.

Под капотом универсала установлен 1,8-литровый оппозитный мотор, мощность которого пока держится в секрете.

Также ожидается, что универсал получит фирменную систему помощи водителю — EyeSight. Этот комплекс Subaru предлагает и в России, в частности, для моделей XV и Forester. Причем, в отличие от таких же системряда других производителей, японские электронные «глаза» отлично видят ночью и при слабом тумане.

А вот в сильный туман, электроника самостоятельно отключается, передавая всю ответственность за управление машиной водителю.