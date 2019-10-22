5 способов проверить двигатель при покупке подержанной машины

Визуальный осмотр

Когда откроете капот, обратите внимание, в каком состоянии находится подкапотное пространство. Если там все покрыто слоем грязи, видны подтеки, это значит, что хозяин неряшливый, особо за машиной не следил, и даже при продаже не потрудился все почистить. Потеки масла скажут о том, что «сопливится» сальник или прокладка. Это не смертельно, но знайте, что такой собственник мог несвоевременно проводить обслуживание машины, менять масло. А это уже скажет об «уставшем» моторе, который в скором времени потребует ремонта.

Ну а чистое подкапотное пространство, может навести на мысль, что все подтеки убрали. Поэтому поговорите с продавцом. Если он начинает уходить от ответов, или не позволяет заглянуть куда-то — это повод задуматься о том, что машина может таить в себе неприятные сюрпризы.

Состояние моторного масла

Крышка маслозаливной горловины должна быть чистой с внутренней стороны, и на ней не должно быть налета или грязи, а само масло должно быть светлым. Черный цвет расскажет о том, что смазку давно не меняли. Однако это не смертельно.

А вот если в масле видна стружка — это уже серьезно, и говорит о механическом износе двигателя. Если в мотор попала вода, вместо смазки увидите эмульсию, похожую на крем сливочного цвета. Большое количество воды может смешаться с маслом в результате повреждения головки блока цилиндров или прокладки под ней.