5 способов проверить двигатель при покупке подержанной машины

Визуальный осмотр
Когда откроете капот, обратите внимание, в каком состоянии находится подкапотное пространство. Если там все покрыто слоем грязи, видны подтеки, это значит, что хозяин неряшливый, особо за машиной не следил, и даже при продаже не потрудился все почистить. Потеки масла скажут о том, что «сопливится» сальник или прокладка. Это не смертельно, но знайте, что такой собственник мог несвоевременно проводить обслуживание машины, менять масло. А это уже скажет об «уставшем» моторе, который в скором времени потребует ремонта.
Ну а чистое подкапотное пространство, может навести на мысль, что все подтеки убрали. Поэтому поговорите с продавцом. Если он начинает уходить от ответов, или не позволяет заглянуть куда-то — это повод задуматься о том, что машина может таить в себе неприятные сюрпризы.
Состояние моторного масла
Крышка маслозаливной горловины должна быть чистой с внутренней стороны, и на ней не должно быть налета или грязи, а само масло должно быть светлым. Черный цвет расскажет о том, что смазку давно не меняли. Однако это не смертельно.
А вот если в масле видна стружка — это уже серьезно, и говорит о механическом износе двигателя. Если в мотор попала вода, вместо смазки увидите эмульсию, похожую на крем сливочного цвета. Большое количество воды может смешаться с маслом в результате повреждения головки блока цилиндров или прокладки под ней.
Цвет выхлопа
Заведите и прогрейте мотор. Цвет выхлопа должен быть прозрачным. Если же из трубы валит сизый дым, это может говорить о прогоревшей прокладке или не герметичности каналов системы охлаждения.
Черный дым скажет о проблемах в поршневой группе и нагаре в цилиндрах, а сизый дым — сигнал, что мотор любит «есть» масло.
Руки на трубу
Приложите ладонь к выхлопной трубе. Если почувствуете, что давления в руку нет или оно очень слабое, значит в системе выхлопа есть прогар. Это повод для хорошего торга или отказа от покупки.
Пробная поездка
Если продавец уговаривает вас проехать всего пару километров, не соглашайтесь. На коротком пробеге в машине может ничего не стучать и не греметь, а вот на длинном, скажем, километров десять, вполне вероятно, что «вылезут» какие-либо проблемы. На светофорах могут начать «плавать» обороты, а на скорости могут дать о себе знать вибрации.
После поездки нужно открыть капот и проверить, не появились ли свежие потеки. Если их много, то либо требуйте скидку, либо оплатите хозяину небольшую сумму за бензин и откажитесь от такого автомобиля. Лучше уж потратить копейки на горючее, чем разориться на ремонте мотора.