5 способов проверить двигатель при покупке подержанной машины

Как быстро провести диагностику подержанного автомобиля перед покупкой, чтобы понять, не скрывает ли двигатель серьезных проблем? Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, на что обратить внимание, дабы не стать жертвой «разводки» нечистых на руку продавцов.

Визуальный осмотр

Когда откроете капот, обратите внимание, в каком состоянии находится подкапотное пространство. Если там все покрыто слоем грязи, видны подтеки, это значит, что хозяин неряшливый, особо за машиной не следил, и даже при продаже не потрудился все почистить. Потеки масла скажут о том, что «сопливится» сальник или прокладка. Это не смертельно, но знайте, что такой собственник мог несвоевременно проводить обслуживание машины, менять масло. А это уже скажет об «уставшем» моторе, который в скором времени потребует ремонта.

Ну а чистое подкапотное пространство, может навести на мысль, что все подтеки убрали. Поэтому поговорите с продавцом. Если он начинает уходить от ответов, или не позволяет заглянуть куда-то — это повод задуматься о том, что машина может таить в себе неприятные сюрпризы.

Состояние моторного масла

Крышка маслозаливной горловины должна быть чистой с внутренней стороны, и на ней не должно быть налета или грязи, а само масло должно быть светлым. Черный цвет расскажет о том, что смазку давно не меняли. Однако это не смертельно.

А вот если в масле видна стружка — это уже серьезно, и говорит о механическом износе двигателя. Если в мотор попала вода, вместо смазки увидите эмульсию, похожую на крем сливочного цвета. Большое количество воды может смешаться с маслом в результате повреждения головки блока цилиндров или прокладки под ней.

Черный дым скажет о проблемах в поршневой группе или нагаре в цилиндрах

Цвет выхлопа

Заведите и прогрейте мотор. Цвет выхлопа должен быть прозрачным. Если же из трубы валит сизый дым, это может говорить о прогоревшей прокладке или не герметичности каналов системы охлаждения.
Черный дым скажет о проблемах в поршневой группе и нагаре в цилиндрах, а сизый дым — сигнал, что мотор любит «есть» масло.

Руки на трубу

Приложите ладонь к выхлопной трубе. Если почувствуете, что давления в руку нет или оно очень слабое, значит в системе выхлопа есть прогар. Это повод для хорошего торга или отказа от покупки.

Пробная поездка

Если продавец уговаривает вас проехать всего пару километров, не соглашайтесь. На коротком пробеге в машине может ничего не стучать и не греметь, а вот на длинном, скажем, километров десять, вполне вероятно, что «вылезут» какие-либо проблемы. На светофорах могут начать «плавать» обороты, а на скорости могут дать о себе знать вибрации.

После поездки нужно открыть капот и проверить, не появились ли свежие потеки. Если их много, то либо требуйте скидку, либо оплатите хозяину небольшую сумму за бензин и откажитесь от такого автомобиля. Лучше уж потратить копейки на горючее, чем разориться на ремонте мотора.

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22 октября 2019
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