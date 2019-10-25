Новая Hyundai Sonata со старыми моторами готовится к дебюту в России

Дело в том, что седану восьмого поколения положены новейшие двигатели семейства Smartstream, но «Сонаты» российской сборки их не получат. Нам отписали, скажем так, моторы проверенные временем. Базовым останется 2-литровый 150-сильный двигатель. А на смену 2,4-литровому агрегату придет 2,5-литровый бензиновый мотор мощностью 179 л. с. Последний, кстати, адаптировали под 92-й бензин, а вот базовый агрегат потребляет исключительно 95-й.

Новый восьмиступенчатый «автомат» мы тоже не увидим. Оба двигателя будут работать в паре с прежней шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Из ОТТС видно, что в зависимости от комплектации, на седаны будут ставить шины размерностью 215/60 R16, 215/55 R17 или 235/45 R18.

Первые машины должны появиться в салонах дилеров уже в этом году. Уже понятно, что цены вырастут, так как новое поколение просто не может быть дешевле прежнего. Напомним, что сейчас «Сонату» можно купить минимум за 1 380 000 рублей.