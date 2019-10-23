5 необычных УАЗ «Патриот», которых нигде не встретить

«Папамобиль»
Этот «Борт номер один» на базе российского вездехода, построили по просьбе киношников, а именно для съемок сериала «Новый папа». Роль Пантифика в этом сериале досталась Джону Малковичу. Дело в том, что в 2018 году «Патриот» начали продавать в Италии. Вот продюсеры и обратились в представительство УАЗа с просьбой подготовить один экземпляр для съемок. Так пикап «Патриот» стал официальным «Папамобилем».
Ратибор-21597
Вездеход создали в саратовском НПП «Солитон» в двух модификациях — легковой и пикап. Мосты взяли от ГАЗ-66 и доработали. Специально под них были разработаны дисковые тормозные механизмы. Еще одна особенность машины — подвеска на двойных амортизаторах. Ее ходы просто огромны — 800 мм.
УАЗ 23602−050
Этот пикап с одинарной кабиной построен на основе «Патриота». Машина так и осталась прототипом, а в серию пошел автомобиль с двухрядной кабиной. Еще была версия с удлиненной до 3000 мм колесной базой и трехбортовой грузовой платформой. Его производили серийно с февраля 2008 по 2011 год.
УАЗ «Симба»
Автомобиль, который занял место в музее ульяновского автозавода — минивэн «Симба» или УАЗ-3165М. Вэн построили на базе тех же узлов и агрегатов, что и «Патриот», но попасть на конвейер ему было не суждено. Поэтому показанный в 2003 году прототип отправили в музей, где он стоит до сих пор.
Ямал H4-S
Компания «Ямалспецмаш» проектирует и производит вездеходы с 2010 года. Эти машины работают, как понятно из названия, на Ямале. Их используют газовики и нефтяники, чтобы обслуживать газопроводы и «нитки» нефтепроводов. Ну а в средней полосе России, такая техника — редкость.
Основной плюс таких машин в том, что у них низкое давление на грунт. Поэтому они не оставляют глубокие колеи. Таким образом, почва не заболачивается и направление остаются проезжими.
Ямал H4-S разработали в 2013 году на базе УАЗ «Патриот». Машина может преодолевать брод глубиной до одного метра, а максимальная скорость на твердых покрытиях — 85 км/ч. Правда, чтобы разогнаться до таких значений, нужно поменять колеса на шины меньшего размера. Для пневматиков такая скорость слишком большая, да и для движения по асфальту подобные покрышки просто не предназначены.