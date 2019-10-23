5 необычных УАЗ «Патриот», которых нигде не встретить

«Папамобиль»

Этот «Борт номер один» на базе российского вездехода, построили по просьбе киношников, а именно для съемок сериала «Новый папа». Роль Пантифика в этом сериале досталась Джону Малковичу. Дело в том, что в 2018 году «Патриот» начали продавать в Италии. Вот продюсеры и обратились в представительство УАЗа с просьбой подготовить один экземпляр для съемок. Так пикап «Патриот» стал официальным «Папамобилем».

Ратибор-21597

Вездеход создали в саратовском НПП «Солитон» в двух модификациях — легковой и пикап. Мосты взяли от ГАЗ-66 и доработали. Специально под них были разработаны дисковые тормозные механизмы. Еще одна особенность машины — подвеска на двойных амортизаторах. Ее ходы просто огромны — 800 мм.