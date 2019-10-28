АВТОВАЗ представил LADA Vesta с вариатором

Седан LADA Vesta с вариатором продемонстрировали в рамках региональной конференции дилеров LADA. Отрадно, что кроме новой коробки передач у машины есть и другие изменения. Какие, уточнил портал «АвтоВзгляд».

Случилось то, что все уже давно ждали. Вазовский седан получил тандем из 1,6-литрового мотора Renault H4Mk мощностью 113 л. с. и вариатора Jatco JF015E. Этот же агрегат с июля 2019 года ставят на LADA Xray Cross.

Оснащение Exclusive отличает новый сине-голубой цвет «Дайвинг», а так же корпуса зеркал заднего вида новой формы, улучшающей аэродинамическое сопротивление, с электроприводом складывания. На крышке багажника установили спойлер, а на выхлопную трубу — хромированную насадку. Появились и двухцветные литые диски.

Салон обогатили комбинированной отделкой из экокожи и ткани с новым рисунком, руль обзавелся обогревом, а подстаканники на центральном тоннеле стали глубже.

Ожидается, что в продаже «двухпедальная» LADA Vesta появится уже в ноябре. Вариатор станут предлагать на седанах, универсалах и Cross-версиях модели.

АВТОВАЗ, Тольятти, новинки рынка, новая модель, седан
28 октября 2019
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