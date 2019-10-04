«Исторический» тест-драйв FIAT Doblo: едем в город, где много неба

Эта версия «каблучка» FIAT Doblo названа «Панорамой» неслучайно: его огромное лобовое стекло сравнимо с экраном в кинотеатре. И в минувшее выходные нам посчастливилось просмотреть там великолепный сериал про славный русский град Переславль-Залесский, где очень много неба — в прямом и переносном смысле. Неслучайно в таком сравнительно небольшом городе расположено шесть монастырей и девять храмов.
Панорама
Если речь идет о субботнем побеге из города всем честным семейством, то каждая из 120 верст по широкой М8 обычно кажутся счастливыми, даже если они омрачены многокилометровой пробкой за Королевым. Главное, чтобы в путешествии повезло с погодой и средством передвижения, а по обоим пунктам у нас все сложилось замечательно — солнце тепло и ласково улыбалось, а комфортабельный FIAT Doblo решительно и азартно рвался к цели.
В топовой комплектации, которая была в нашем распоряжении, итальянский универсал заряжен 1,4-литровой «четверкой» мощностью 120 л. с., в паре с которой работает шестиступенчатая «механика». На примере этого тандема легко убедиться, что от управления авто с ручной коробкой можно получать массу удовольствия, если она легко фиксирует передачи, работает послушно и без нареканий.
Благодаря отличным настройкам, орудовать «механикой» и короткоходной педалью сцепления в FIAT Doblo оказалось совсем необременительно даже в вялотекущей пробке. Эластичный мотор торопиться схватывать на низах и охотно раскручивается на верхах, активизируя разгон. А уж что говорить о свободном полете вдоль загородного шоссе!
Разумеется, FIAT Doblo — это не тот автомобиль, который призван удовлетворять спортивные амбиции, но запал у него имеется. А играть передачами, подлавливая нужные обороты, оптимизируя разгон или притормаживая двигателем, для любителя драйва — чистое творчество. При выполнении маневров главное — не забывать о завышенном центре массы кузова, свойственном для конструкций подобных машин. «Фиат» слегка кренится в поворотах, и это понятно: от законов физики никуда не уйдешь, но он изо-всех старается уверенно держать траекторию, и даже если у «итальянца» не совсем внятный руль с не слишком мгновенным откликом, управлять этим автомобилем все равно комфортно. Тем более, что «итальянец» оснащен всеядной многорычажной подвеской.
Троицкий путь
В стародавние времена участок Ярославского шоссе до Сергиева Посада в народе называли «Троицкий путь». Испокон веков по этой особой русской дороге длинными вереницами шли из Белокаменной богомольцы самых разных сословий «на поклон к Святой Троице и Преподобному Сергию Радонежскому». Его мощи до сих пор покоятся в Троицкой обители, которую он основал и прославил в XIV веке.
Одним из первых таких паломников был князь Дмитрий Донской, который еще при жизни покровителя Земли Русской ходил к нему за благословением перед Куликовской битвой.
Для путешественника, вооруженного историческими знаниями, весь путь до Переславля-Залесского через Сергиев Посад богат на самые разные достопримечательности — храмы, обители, усадьбы, мемориалы, музеи. И в каждом таком месте прячется своя увлекательная, неповторимая и живая история. Так что Троицкую дорогу М8 саму по себе можно считать достопримечательностью, но сегодня наша цель — Переславаль-Залесский.
Апаратменты в «сталинке»
Чем отличаются квартиры в многоквартирных «сталинках», построенных в 1930−50-х годах, от малогабариток в «хрущевках», возведенных 1960-х? Правильно — тем же, чем апартаменты FIAT Doblo от салонов седанов, хетчбэков и большинства кроссоверов — высотой потолков.
Расстояние от подушки сидения до крыши у итальянского универсала равно 1151 мм — в передней части и 1108 мм — в задней. Для сравнения: те же параметры в гигантском Toyota Land Cruiser 200 составляют 980 мм и 985 соответственно. Как говорится, почувствуйте разницу.
А чем выше потолки, тем больше ощущения воздуха, пространства и света, которого в «Фиате» днем всегда в избытке за счет обширной площади остекления. Простору в Doblo особенно радуются малолетние дети, которые могут здесь играть в «салочки» и «прятки», кувыркаясь и перелезая через ряды сидений в багажник.
Высокая типично «минивэновская» водительская посадка с великолепной обзорностью прибавляет рулевому уверенности себе. При этом капитанский мостик успешно прошел испытание дальнобойным расстоянием — удобное кресло с откидным подлокотником располагает к длительным путешествиям. Элементы управления находятся в оптимальном доступе, но в плане функциональности не обошлось без единственного огреха: подрулевой рычаг управления круиз-контролем полностью скрыт от водителя с левой стороны рулевой колонки. С другой стороны, к этому можно быстро привыкнуть и тогда пользоваться им на ощупь не составляет никакого труда.
Отдельная тема FIAT Doblo — вместительный багажник размером 790 л, а с разложенными задними сидениями — все 3200 л. Семейная поклажа, необходимая для четырех человек в нашем двухдневном путешествии, включая кучу всякого барахла из разряда «на всякий случай», скромно прижалась к задней стенке огромного грузового отсека, заняв от силы треть пространства всей площади. Так что для более длительного путешествия к южным морям дополнительного багажника на крышу не понадобится.
Город Клещин
В древние времена, еще до того, как в 1152 году князь Юриий Долгорукий построил на берегу Плещеева озера славный город Переяславль, совсем рядом с ним на живописной Александровой горе находился древний город Клещин. Сейчас на месте его расположения возвышается небольшая деревянная крепость с башнями и частоколом. Путь туда пролегает через рельефные грунтовки, которые FIAT Doblo форсировал без проблем. С Александровой горы открываются космические виды на Плещеево озеро, и такая лошадиная доза пространства и неба после долгого пребывания в мегаполисе вводит жителя столицы в глубокую эйфорию.
Как и все города тех времен, Переяславаль был обнесен высокими валами, сохранившимися до сих пор. Они окружают его центральную часть, где на Красной площади возвышается Спасо-Преображенский собор, возведенный Долгоруким в 1152 году. Когда-то здесь крестился уроженец Переславля князь Александр Невский, и сей храм считается самым древним в России каменным зданием.
Без Переславля не было бы и Российской Империи, так как на Плещеевом озере при Петре I зародился наш флот — тот самый, который потом прорубил окно в Европу. В том месте на берегу, где будущий первый император играл в войну с помощью своей «потешной флотилии», сейчас располагается музей-усадьба «Ботик Петра». Кстати, кроме исторических достопримечательностей, в городе и его окрестностях предостаточно развлекательных тематических музеев для детей и взрослых: музеи паровозов, граммофонов и грампластинок, чайников, радио, хитрости и смекалки, истории денег и масса других заведений.
Продуваемый всеми ветрами берег Плещеева озера уже давно облюбовали не только фанаты кайтинга, но и любители полетов на воздушных шарах. Места здесь действительно живописные, но,чтобы их увидеть с высоты птичьего полета, придется выложить 6000 рублей с человека, за двоих — 11 000.
Если вы решите попробовать в Переславле местный деликатес, запечатленный на гербе города, — ряпушку из Плещеева озера, то имейте в виду, что почти вся она здесь привозная. Плещеевская рыбка занесена в Красную книгу, и ловить ее запрещено. Зато к вашим услугам масса вариантов кафе и ресторанов на любой вкус и кошелек. Средняя цена за полноценный обед на семью из двух взрослых и двух школьников — 1700—2000 рублей. Что касается гостиницы, то семейные апартаменты в приличном отеле обойдутся от 3000—3500 рублей.
Дорога до Переславля-Залесского в один конец с учетом пробок заняла три часа, но чем раньше выехать из Москвы, тем больше шансов добраться быстрее. В любом случае, это сравнительно недалеко от столицы, так что плещеевские берега — беспроигрышный вариант для семейного маршрута выходного дня.