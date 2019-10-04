«Исторический» тест-драйв FIAT Doblo: едем в город, где много неба

Эта версия «каблучка» FIAT Doblo названа «Панорамой» неслучайно: его огромное лобовое стекло сравнимо с экраном в кинотеатре. И в минувшее выходные нам посчастливилось просмотреть там великолепный сериал про славный русский град Переславль-Залесский, где очень много неба — в прямом и переносном смысле. Неслучайно в таком сравнительно небольшом городе расположено шесть монастырей и девять храмов.

Панорама

Если речь идет о субботнем побеге из города всем честным семейством, то каждая из 120 верст по широкой М8 обычно кажутся счастливыми, даже если они омрачены многокилометровой пробкой за Королевым. Главное, чтобы в путешествии повезло с погодой и средством передвижения, а по обоим пунктам у нас все сложилось замечательно — солнце тепло и ласково улыбалось, а комфортабельный FIAT Doblo решительно и азартно рвался к цели.

В топовой комплектации, которая была в нашем распоряжении, итальянский универсал заряжен 1,4-литровой «четверкой» мощностью 120 л. с., в паре с которой работает шестиступенчатая «механика». На примере этого тандема легко убедиться, что от управления авто с ручной коробкой можно получать массу удовольствия, если она легко фиксирует передачи, работает послушно и без нареканий.