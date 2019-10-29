KIA раскрывает первые подробности о седане Optima следующего поколения

Судя по всему, корейцы решили сделать внешность Kia Optima еще динамичнее, потому седан пятого поколения будет выглядеть еще круче, чем нынешняя «Оптима». В фарах появятся дневные световые огни в виде буквы Z, а сзади будет сплошная линия светодиодов.

В салоне установят цифровую панель приборов, а рядом с ней разместится экран мультимедиасистемы. Судя по рисункам, селектор коробки передач уступит место поворотному переключателю.

Информацию о гамме силовых агрегатов пока держится в секрете. Неизвестна и точная дата премьеры модели. Однако, учитывая то, что корейцы уже начали подогревать интерес к своей новинке, выкладывая тизеры «Оптимы», ее дебют может быть намечен на следующий год.