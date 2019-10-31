PSA объединился с FCA

Советы директоров FIAT Chrysler и PSA Peugeot одобрили создание единой компании на паритетных началах. Согласно официальному релизу, благодаря этому шагу стороны смогут объединить усилия по развитию электромобилей и самоуправляемых машин, а также обмениваться технологиями и уменьшить издержки.

Гендиректором нового объединение станет глава PSA Карлос Таварес. Совет директоров возглавит занимающий аналогичную должность в FIAT Chrysler Джон Элкан. В совете будет 11 человек, в том числе Таварес.

Благодаря слиянию FIAT Chrysler и PSA появится четвертый в мире по объему продаж автопроизводитель. Новой компении принадлежат такие бренды как FIAT, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia, Ram, Peugeot, Citroёn, Opel и Vauxhall.