Старый конь — лучше новых двух: длительный тест-драйв Mitsubishi ASX

На первый взгляд кажется, что про Mitsubishi ASX уже все исчерпывающе сказано-пересказано, и тема исчерпана. Тем более, что в обозримом будущем ожидается появление на нашем рынке свежего ASX, показанного в этом году на автошоу в Женеве. Но как раз там и стало ясно: кроссовер 2020-го модельного с технической точки зрения останется практически тем же: мотор — все такой же бензиновый — 150 л. с., коробка передач — вариатор.

Изменения, по сути, затронули лишь дизайн да электронику — мультимедийную систему, в частности. Все это означает, что, как ни парадоксально, но именно теперь есть смысл повнимательнее приглядеться к «текущему», привычному Mitsubishi ASX образца 2017-го модельного года. Ведь пройдет еще буквально несколько месяцев и дилеры Mitsubishi примутся избавляться от «старичка» в ожидании поставок ASX-2020, предлагая покупателям увесистые скидки.

Поэтому давайте по-новому взглянем на старого доброго Mitsubishi ASX и освежим впечатления о компактном кроссовере «по вновь открывшимся обстоятельствам».