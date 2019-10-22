Старый конь — лучше новых двух: длительный тест-драйв Mitsubishi ASX

На первый взгляд кажется, что про Mitsubishi ASX уже все исчерпывающе сказано-пересказано, и тема исчерпана. Тем более, что в обозримом будущем ожидается появление на нашем рынке свежего ASX, показанного в этом году на автошоу в Женеве. Но как раз там и стало ясно: кроссовер 2020-го модельного с технической точки зрения останется практически тем же: мотор — все такой же бензиновый — 150 л. с., коробка передач — вариатор.
Изменения, по сути, затронули лишь дизайн да электронику — мультимедийную систему, в частности. Все это означает, что, как ни парадоксально, но именно теперь есть смысл повнимательнее приглядеться к «текущему», привычному Mitsubishi ASX образца 2017-го модельного года. Ведь пройдет еще буквально несколько месяцев и дилеры Mitsubishi примутся избавляться от «старичка» в ожидании поставок ASX-2020, предлагая покупателям увесистые скидки.
Поэтому давайте по-новому взглянем на старого доброго Mitsubishi ASX и освежим впечатления о компактном кроссовере «по вновь открывшимся обстоятельствам».
Итак, что мы имеем в нынешнем ASX. Во-первых, дизайн. Глядя на фотографии женевской премьеры Mitsubishi, понимаешь только одно: внешность АSX не улучшить, ее можно сделать иной. Чисто из необходимости «взбодрить» потенциального покупателя.
Положа же руку на сердце, если мысленно поменять местами на ленте времени ASX-2020 c ASX-2017, просвещенная автообщественность прошлогодней Женевы «на ура» приняла бы дизайн любого из них. Ведь сам по себе текущий Mitsubishi ASX, если подходить к вопросу оценки его внешности, выглядит вполне современно, и будет смотреться таковым еще долго.
Внутри у кроссовера — как положено у современных Mitsubishi — уютно-келейно. Эргономика… Она либо есть, либо ее нет. В первом случае никаких нареканий к удобству обитания в машине не возникает, а во втором начинаешь толковать о недочетах организации рабочего места водителя.
Так вот, в Mitsubishi ASX эргономика есть. С поправкой, конечно, на особенности азиатского машиностроения. Среди таковых можно назвать, например, спокойное отношение к неярко выраженной боковой поддержке у кресел. Это характерная черта подавляющего большинства азиатских машин вообще. Кому подобное не по душе принципиально покупают Volkswagen или Skoda.
Пожалуй, единственное существенное (кроме дизайна) отличие показанного в Женеве ASX 2020-го модельного года от нашего «старожила» — это «мультимедийка». Там она с ого-го какого размера экраном. И обладает, судя по всему, кучей новых «наворотов» и функций.
У современного же ASX и мониторчик на центральной консоли невелик, и мультимедийные возможности — не особо. Впрочем, тому автовладельцу, чьи потребности в этой сфере исчерпываются перещелкиванием любимых радиостанций, возможностью подключения громкой связи в салоне да прослушиванием музыки с телефона, набора доступных функций ASX хватит «за глаза».
Тем более, что все прочее для комфортной жизни за рулем тут присутствует: подогревы всего и вся, кнопка «старт/стоп», бесключевой доступ, камера заднего вида. Пластмасса отделки простовата, конечно. Но что вы хотите от собираемой в Японии машины, которая в максимальной комплектации стоит 1 600 000 рублей?
УДАРЫ УРБАНА
На асфальте ходовые кондиции кроссовера могут вызвать нарекание только у любителя породистых «немцев». При том, что подвеска ASX филигранной отточенностью реакций на действия рулем не отличается, она вполне достойно справляется с ударами судьбы в виде ям и трамвайных путей, — когда водителю вздумается проскочить их не сбавляя хода.
В крутых скоростных поворотах машина кренится умеренно, и если и начинает соскальзывать наружу, то делает это и спокойно, и прогнозируемо. В общем, не спортивный болид, но 99% потенциальных покупателей его ходовых качеств будет более, чем достаточно. Ведь присутствие под капотом надежного бензинового «атмосферника» мощностью 150 л. с., работающего в паре с вариатором, обещает если не пушечные старты со светофора, то вполне пристойную динамику и в городе, и на трассе.
ОФФРОУДОМ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
Кстати, на условном бездорожье — на вдрызг раскисшей подмосковной грунтовке Mitsubishi ASX тоже не спасует. Селектор КП — в режим L (а-ля пониженная передача), кнопкой включается квазиблокировка межосевого дифференциала, ESP — в положение OFF, переключение передач — в ручном режиме с помощью подрулевых лепестков, педаль газа — в полу. Да, в таком ритме на одном дыхании проскакивают почти 5 километров пути до дачного участка, почти постоянно по ступицы в грязной жиже.
После этого экспириенса становится ясно окончательно: когда у дилеров будут на Mitsubishi ASX скидки в преддверии свеженького «Фыча» — «старого коня» можно взять с некислой экономией. Нужно взять.