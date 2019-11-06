BMW отзывает в России машины из-за проблем с подвеской

Фото BMW
Российское представительство баварского производителя инициировало на российском рынке сервисную кампанию, которая распространяется на партию кроссоверов с неисправной подвеской. Речь идет о моделях Х3 и х4.

Отзыв объявлен на 36 автомобилей, реализованных с октября 2019 года по настоящее время. В качестве причины акции указано неправильное крепление поворотных опор, что может привести к потере направляющей системы подвески колеса.

Официальные дилеры BMW проинформируют владельцев указанных авто о срочной необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Кроме того, владельцы могут воспользоваться недавно открытым сервисом интерактивного поиска отзванных машин по адресу easy.gost.ru.

На всех указанных кроссоверах BMW X3 и X4 будет выполнена замена дефектных поворотных опор. Работы выполнят в полном объеме за сет производителя.

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6 ноября 2019
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