Могут ли оштрафовать водителя за экстренное торможение

Начнем с того, что в ПДД отсутствует определение экстренного или резкого торможения, хотя подобные формулировки встречаются неоднократно. Например, в пункте 6.14 указано, что водителям, которые при включении желтого сигнала светофора не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, разрешается дальнейшее движение.

Как в такой ситуации будет определена неизбежность экстренного торможения, не совсем понятно — ведь это может стать причиной спорной ситуации. Водитель будет утверждать, что проехал на желтый сигнал строго в соответствии с указанным пунктом. А сотрудник ДПС запросто может настаивать, что тому ничего не мешало остановиться без экстренного торможения. В результате водителю грозит штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора в размере 1000 рублей (пункт 12.12 КоАП).

Кроме того, несмотря на отсутствие определения понятия «резкого торможения», ПДД в двух местах напрямую запрещает водителям этот маневр.