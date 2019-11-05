Могут ли оштрафовать водителя за экстренное торможение

Начнем с того, что в ПДД отсутствует определение экстренного или резкого торможения, хотя подобные формулировки встречаются неоднократно. Например, в пункте 6.14 указано, что водителям, которые при включении желтого сигнала светофора не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, разрешается дальнейшее движение.
Как в такой ситуации будет определена неизбежность экстренного торможения, не совсем понятно — ведь это может стать причиной спорной ситуации. Водитель будет утверждать, что проехал на желтый сигнал строго в соответствии с указанным пунктом. А сотрудник ДПС запросто может настаивать, что тому ничего не мешало остановиться без экстренного торможения. В результате водителю грозит штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора в размере 1000 рублей (пункт 12.12 КоАП).
Кроме того, несмотря на отсутствие определения понятия «резкого торможения», ПДД в двух местах напрямую запрещает водителям этот маневр.
Пункт 2.7 указывает на него, как на признак опасного вождения, если его приминение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Отдельно на ту же тему говорится еще в одном месте — п. 10.5 запрещает резко тормозить — опять же, если речь не идет о спасении от аварии.
Наверняка всем водителям знакома ситуации, когда в экстремально останавившийся автомобиль влетает сзади идущая машина. Несмотря на наличие в ПДД прямых запретов на резкое торможение, чаще всего виновником описанной аварии становится тот, кто двигался сзади. Как правило, ему инкриминируется пункт 9.10 ПДД, который обязывает водителя соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения. Неслучайно подобную ситуацию провоцируют мошенники, организуя подставы: ведь им достаточно резко затормозить в плотном потоке — и жертва на крючке.
Тем более, что штрафа за резкое или экстремальное торможение российским законодательством до сих пор не предусмотрено. Речи о необходимости введения ответственности за опасное вождение сотрясают общественный воздух уже не первый год. Одако законопроект с внесением поправок в КоАП, предусматривающих за это штраф в размере 5000 рублей, по-прежнему лежит нетронутым.