Китайцы хотят вытеснить с рынка Rolls-Royce

У концерна FAW есть бренд с труднопроизносимым названием Hongqi, в переводе на русский — «Красный флаг». Под ним китайцы уже много лет выпускают представительские лимузины для партии и правительства. В начале становления китайского автопрома они были похожи на советские «Чайки», но со временем лимузинам придумали свой стиль.

В прошлом году в Hongqi пришел работать бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce Жиль Тейлор. Он и заявил в интервью британскому изданию Autocar о планах строительства нового флагманского лимузина со своей неповоримой индивидуальностью. Источником вдохновения для дизанера послужит богатая культура Китая. Ожидается, что сначала автомобиль получат партийные чиновники, а затем седан предложат богатым жителям Поднебесной. Они, как настоящие патриоты, должны отказаться от своих Rolls-Royce в пользу отечественного автопрома, как наши нувориши — в пользу бренда Aurus.

А затем FAW начнет продавать «Красный флаг» по всему миру. Конечно же, соперничать с вековой историей Rolls-Royce китайцам будет непросто, но они не боятся этого.