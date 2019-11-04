Почему «незамерзайку» лучше не покупать ни в магазинах, ни на трассе

Грязное стекло, как и тщетные попытки его очистить, могут привести к аварии. Обидно осознать, что она произошла из-за некачественной «омывайки». Можно, конечно, пойти простым путем и купить на трассе «химию» в состав которой входит метиловый спирт. Такая «жижа» точно не замерзнет на морозе, но имейте в ввиду, что метанол — сильный яд. Если принять внутрь всего 10 грамм, человек ослепнет, а 30 гр. — псмертельная доза. Так что мы пойдет другим путем — сделаем «омывайку» самостоятельно.

Из водки

«Огненная вода» есть в каждом доме. Она и станет основой для «незамерзайки». Берем поллитра водки, столько же простой воды и 2 чайных ложки средства для мытья посуды. Все смешиваем и получаем омывающую жидкость с приятным запахом.

С добавлением уксуса

Берем литр столового уксуса, такое же количество дистиллированной воды и 200 г геля для мытья посуды. Осталось все это смешать и залить в бачок омывателя. Оба состава не замерзнут на морозе до −15 градусов. Для средней полосы России вполне достаточно. Но здесь есть нюанс. Уксус будет сильно пахнуть, а его стойкий запах может остаться в салоне машины на неделю.

С добавкой этилового спирта

Чем крепче водно-спиртовой раствор, тем лучше он сопротивляется холоду, а потому неплохой идеей, будет использовать этиловый спирт. Его базовая крепость — 96%. Чтобы приготовить «незамерзайку», которая не застынет при −15 градусов нужно смешать 0,5 л спирта и литр воды. Для запаха добавьте эфирного масла.