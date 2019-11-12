Представлен самый быстрый серийный электромобиль

Суперкар под названием OWL обзавелся 2040-сильным агрегатом, выдающим первую сотню с места за молниеносные 1,69 секунды. Пиковая скорость достигает отметки в 400 км/ч.

Шасси из нержавеющей стали, куча углепластика и 2000 Нм крутящего момента — вот, что представляет из себя новый рекордсмен среди серийных машин. Да, автомобиль уделал даже Lotus Evija с мотором о 2000 «жеребцах».

Силовая установка этого монстра совместила в себе четыре электродвижка и аккумулятор на 1300 кВт. Для зарядки батареи потребуется всего 80 минут. А запаса хода хватит на преодоление 450 километров пути.